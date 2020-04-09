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直擊紐約醫院！ICU醫護竟穿「垃圾袋」防護衣...絕望：這裡像鬼城

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記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在美國肆虐，醫護人員壓力倍增。作為疫情重災區的紐約布魯克林，當地醫院加護病房（ICU）的護理師竟穿著「垃圾袋」做成的簡陋防護衣，戴著外科口罩及普通的塑膠面罩。護理師形容醫院就像鬼城，許多醫護只有垃圾袋防護衣，必須定時用酒精棉片擦拭全身殺菌。

▲▼紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital）外可見屍體。（圖／路透）

▲紐約市布魯克林區威科夫醫院（Wyckoff Hospital）外可見屍體。（圖／路透）

《CBS》 資深記者貝格納德（David Begnaud）近日直擊紐約布魯克林醫院（Brooklyn Hospital Center），實地瞭解重症病患的情況。但到了現場他卻發現，ICU護理師竟只有「垃圾袋」做的防護衣可以穿，而自己卻身穿專業防護衣、戴著N95口罩及能完全阻絕外界防護面罩，兩人形成了強烈對比！

護理師形容醫院就像「鬼城」，非常羨慕貝格納德能全副武裝，「我希望我們所有人都能有和你一樣的防護面罩，以及這些白色的防護衣。」採訪影片顯示，院內許多醫護都只有垃圾袋防護衣，必須定時用酒精棉片擦拭全身殺菌。

▲▼紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

▲紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

報導也提到，布魯克林醫院ICU的醫護人員相繼病倒，只能從其他部門調派人手支援，不少人已出現咳嗽、頭痛、肌肉痛、發冷發熱、沒有食慾等疑似症狀，不過儘管如此，他們仍要繼續上班，也未即時獲安排病毒檢測。最後，貝格納德將自己的防護面罩消毒後寄給受訪護理師，完成她的心願。

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