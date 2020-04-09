加州居家禁足令奏效「疫情成長曲線趨緩」　州長：軟性封城可能持續數月

▲加州州長紐森表示，居家禁足令可能會延遲幾個月。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／記者林宏翰

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，加州新冠肺炎感染曲線出現轉折，代表居家隔離措施見效。不過衛生官員今天說，居家隔離短期不會解除，加州居民可能被再關數月。

紐松7日晚間在記者會上說：「容我帶來一點樂觀消息。」他表示，加州的感染人數圖表已經出現轉折，意味病毒的擴散速度減慢，不過「曲線仍在往上攀升，只是斜度沒有預期高」。

民主黨籍的紐松說，防疫措施見效，居民要高度謹慎，未來幾週到5月是最艱困的時期，病患人數將會到達高峰。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）升級防疫，7日宣布市民出門採買生活必需品時，必須戴上口罩或任何遮掩口鼻布料，10日起超市收銀、外帶餐廳員工都要戴口罩，「戴起來，救一命」。

到8日白天為止，加州的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數到達1萬7674人，單日增加1258人，住院確診人數為2611人，其中1108人在加護病房。

「洛杉磯時報」引述官員看法指出，居家隔離、保持社交距離等措施還會持續好幾個月，加州居民短期內無法恢復正常生活。官員表示，太早解除禁令會使疫情惡化。

聖克拉拉郡（Santa Clara County）郡長史密斯（Jeffrey Smith）表示，除非疫苗問世，不然解除禁令只會造成更多人生病和死亡。他預測，一直到11月感恩節，都不會有運動比賽。

洛時引述醫藥史學者馬爾可（Howard Markel）意見指出，居家隔離需要高度耐心，太早解除禁令，不只病毒會重新肆虐，還白白犧牲了經濟與社交上的損失。

哈佛大學公共衛生學院報告指出，美國現行措施無法一次解決病毒擴散，今年秋冬到明年春天疫情可能重來。哈佛研究人員預估，社交隔離政策可能一直持續到2021年中，甚至2022年。