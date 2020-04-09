月薪10萬飛機技師被「放無薪假」 ...他嘆：生活毀了！改行冷氣清潔工

▲泰國4月3日晚間實施全國宵禁，街道宛如空城。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐之下，旅遊業與航空業受到重創，不少公司放起了無薪假。泰國32歲的楚蒂彭是一名飛機技師，每月收入達10萬元泰銖，但上個月他突然收到「無薪停職」通知，「我們家的生活毀了。」但楚蒂彭樂觀面對這一切，「只要看到孩子的臉，我就看到了希望。」

作為航空業人員，楚蒂彭深感疫情衝擊之大，「短短幾天裡，還在天上飛的飛機已經遠少於停在地面上的了」，原本屬於高薪族的他，每月有10萬元泰銖收入，但突然被無薪停職，讓他倍感壓力，「一下子收入沒了，全家人的支出卻還是一樣。」

面對這種情況，楚蒂彭開始做起了零工，嘗試過餐飲、計程車司機、食物外送等，但這都不是他擅長的。有天他靈機一動，想到在炎熱的泰國，每戶人家幾乎都有空調，但很少一部分人會去清洗，有著機械與空氣清淨專業知識的楚蒂彭，決定要嘗試看看。

他與一位同樣具有相關知識的友人，一起去借機器，隨後2人開始挨家挨戶上門拜訪，替人清潔冷氣。他們的收費遠低於市價的行情，每台收費僅350元泰銖，如果家中有多於一台要清潔，還可以直接折扣50元泰銖。

一天下來他們平均可以清潔6台冷氣，扣掉成本2人一個月可均分約2萬元泰銖。「每當看到孩子的臉，我就看到了希望」，楚蒂彭表示，這波疫情讓他學到很多東西，「生活有起伏， 沒有什麼是確定的，說發生就發生了」、「就像書上說的，沒錢不是問題，若缺少了智慧，那就會有大問題」。