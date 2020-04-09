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7年級上班族「超前部署」　無懼新冠股災「每月自主加薪8萬元」

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清水模建築工法嚴謹且縝密，邱威龍也將這樣的精神運用在投資上。

▲清水模建築工法嚴謹且縝密，邱威龍也將這樣的精神運用在投資上。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

全球金融市場近來受疫情、能源風暴大震盪，讓許多投資人猝不及防。不過長期投資高配息基金的邱威龍，顯得老神在在，原來7年級的他在剛出社會時，就定下40歲每年被動收入要達百萬元的目標，靠著不間斷定期定額，並將息收再投資，邱威龍提前2年達標，每個月自主加薪8萬元。

「清水模建築外型乾淨俐落，看著很安定，心自然靜下來。」邱威龍走在水泥石牆間邊走邊說，「清水模的工法嚴謹，需要長期且縝密地規劃，比如水泥成分的比例、模板的分割及預留孔洞等，每個小細節都不能馬虎，否則脫模後表面不平整，就得打掉重來。」

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「細膩與持續，是我最欣賞的部分。投資也是這樣，從第一步到最後都要有策略。」今年38歲的邱威龍，從12年前存到第一桶金後，就開始執行40歲百萬元被動收入計畫，而他提前2年達陣。至於方法很簡單－定期定額買基金。

邱威龍目前的投資部位約8位數，其中近70％的核心資產圍繞在高收益債，持有5檔基金去年的平均配息率約11％，總報酬則約2成。「不過，最近市場波動大，持有的基金淨值皆下跌，現在總報酬差不多和成本打平。但我的重點是領息，目標是年配息率10％，即使淨值有虧損，仍在承受範圍內。」

債券基金產品多樣，邱威龍獨鍾高收益債，主要考量是其配息水準符合投資規劃，雖然波動風險較大，但仍有上班收入的他願意承擔。「關鍵在長時間投資，既可以控管持有成本，且加上配息報酬計算，賠錢機率不高。」

邱威龍投資小檔案
出生：1982年
學歷：龍華科技大學企管系
現職：人資業顧問
經歷：外商銀行業務部主管
投資心法：鎖定高配息債券基金長期投資，將息再投資滾大退休金

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