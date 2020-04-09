紐約新冠肺炎單日779人喪命　連兩天創新高

▲紐約新冠肺炎單日779人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約8日專電

美國紐約州單日779人因感染新冠肺炎喪命，連兩天創新高，累計死亡突破6200人，比911事件多逾一倍。儘管如此，全州新增住院病患曲線已明顯下滑，疫情出現曙光。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天公布，全州2019冠狀病毒疾病新增779人死亡，再創疫情爆發以來新高。自2日以來，紐約州每天都有逾500人死於肺炎，近5天死亡人數分別為630、594、599、731、779人。

古莫說，這波疫情已奪走紐約州6268條人命，比2001年911恐怖攻擊事件全州2753死多逾一倍。他指示全州降半旗悼念死者，並形容最新死亡數據「不只是壞消息，簡直糟透了」。

他表示，死亡人數與兩週前住院率飆升相關，當時大量病患湧入醫院，部分患者病情加重後插管治療，仰賴呼吸器7到15天，最終不治身亡。未來幾天，單日死亡人數可能接近目前水準，甚至更高，「你明早起床看到的新聞可能還是一樣淒慘」。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾146萬人感染新肺炎、8.5萬人喪命，全美確診病例達40萬例、1.3萬人死亡。紐約州確診病例已突破14萬例，超越義大利。

自3月中旬起，紐約州關閉學校、非民生必需類商家，並要求民眾盡量待在家，防止肺炎疫情惡化。根據最新數據，紐約州增加586名住院患者，日增3%。隨著住院率不斷降低，古莫宣布紐約州已「暫時拉平曲線」，但他強調這是落實社交距離規定的結果。

古莫說：「我們還沒有脫離險境，不要誤解你見到的數字和圖表，那完全是我們所作所為的產物。如果我們行為改變，數字就會跟著變化。」

紐約州疫情雖有趨緩跡象，但減少人群聚集的措施短期內不易鬆綁。百老匯劇院因可容納500人以上，3月12日起配合州政府命令熄燈；商會組織百老匯聯盟（Broadway League）今天表示，41座劇院至少6月7日前都不會恢復營業。

被問及6月是否可能允許大規模集會，古莫回答「不知道」，並說「我不會把百老匯的想法當作風向球，除非他們在公衛領域，看過更棒的數據和預測模型」。