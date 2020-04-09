7留澳陸生「在家吃火鍋」鄰居舉報　挨罰21萬登微博熱搜第二名

記者黃翊婷／綜合報導

7名在澳洲墨爾本留學的大陸學生因為相約吃火鍋，違反當地社交距離的禁令，遭警方開罰每人澳幣1652元，合計共澳幣1萬1564元（約新台幣21萬元）。這件事情經過媒體報導，在大陸網友間掀起熱烈討論，一度還登上微博熱搜第二名，有人罵他們丟臉，但也有人覺得這是一個無心之過。

▲7名大陸留學生在澳洲吃火鍋挨罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據澳洲《第九新聞》（9news）報導，這7名大陸留學生住在鄰近墨爾本市區的南岸（South Bank），本月7日他們相約在家中吃火鍋，沒想到卻被鄰居舉報，每人挨罰澳幣1652元，7人總計得繳交澳幣1萬1564元的罰款，堪稱是澳洲防疫期間開出的最大筆罰單。

事後一名疑似為當事人的網友透過社交網站向朋友吐苦水，加上澳媒及陸媒報導，消息很快就在網路上傳開，甚至一度登上微博熱搜第二名，還有一個名為「7名留澳中國學生聚餐被罰5萬（人民幣）」的討論頁面。

▲微博的討論頁面。（圖／翻攝自微博）

大部分網友認為，在疫情尚未平緩之前，尤其澳洲維多利亞州管制較為嚴格，連3個人在家打電動都會挨罰，本來就不應該違規聚餐，罰錢只是活該，罰款金額甚至還太少了點，「真是丟臉丟到家了！」

但也有另一派網友幫忙緩頰，覺得這不過是一個無心之失，7名學生做的事肯定不對，但他們並非跑到街上狂歡，應該是以為大家都是熟人沒事，在家吃個飯而已，不算出門，哪知道會被鄰居檢舉，罰款金額以澳洲的標準來看，也不算是重罰，社會大眾對於留學生的負面新聞算是過度關注了。