快訊／揭發柯林頓白宮性醜聞！　女職員崔普過世享壽70歲

▲柯林頓夫婦撐過性醜聞風暴，希拉蕊出馬競選總統時，柯林頓也站台支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

22年前揭發民主黨籍總統柯林頓白宮性醜聞的女職員崔普（Linda Tripp），於美東時間周三（8日）過世，享壽70歲。

崔普於老布希（George H.W. Bush）時代就在白宮任職，1993年柯林頓（Bill Clinton）上台後，她繼續待在白宮一段時間，隨後被轉調五角大廈的公共事務辦公室。醜聞事件中的女方陸文斯基（Monica Lewinsky），當時還是一名24歲的白宮實習職員，1996年時被轉調至崔普任職的部門。

崔普和陸文斯基成為朋友後，在電話裡從陸口中得知，她和總統柯林頓多次發生性關係，並於1998年揭發和陸對談、多達20小時的錄音檔，進而掀起美國史上最不堪的性醜聞之一。當陸文斯基終於做完她的自白後，被問到有沒有任何話要說，她回答CNN記者，「我恨琳達崔普」。

直到本月8日過世以前，年屆70的崔普仍然試著揭發柯林頓時期的白宮秘事，書名取作《門後秘辛：我所看見的柯林頓白宮內幕》（暫譯，Behind Closed Doors: What I Saw Inside the Clinton White House）。崔普的前律師莫爾沙（Joseph Murtha）證實，崔普過世，但並未說明其死因及任何細節。

