法國二度延長全國封鎖令！新增541死　再17人進加護病房「創新低」

▲法國全國封鎖令二度延長至4月15日以後，平時人滿為患的艾菲爾鐵塔周遭，變得空蕩蕩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國過去24小時新增541例死亡，累計死亡人數8日就已突破萬人。雖然新增死亡的比例再度趨緩，愛麗舍宮（Palais de l'Élysée，法國總統官邸及辦公室）仍宣布，將會二度延長全國封鎖令，加以控制疫情蔓延的機會。

綜合外電報導，法國總理菲力普（Edouard Philippe）於8日稍早指出，全國封鎖令已經有效控制疫情擴散，但解除禁令的時機還沒到。 愛麗舍宮指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將會宣布延長全國封鎖令。

封鎖令自3月17日宣布，中間已經延長一次到4月15日（復活節之後），現在可能會延長至4月底。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）告訴記者，全國共有7148例重症病患在加護病房治療中，過去24小時新增17例，已是這幾個禮拜以來最低的數字。不過他說新增數字其實是不完全的，因為基於技術問題，政府當局無法取得全國護理之家的確切數據，而這些設施檯面上的數據，佔了全國新冠肺炎病逝人數的30％。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖，截至台灣時間9日上午5點，法國累計11萬3959例確診、1萬887例死亡、2萬1452例痊癒。