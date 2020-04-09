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美股勁揚779點　疫情趨穩桑德斯退選激勵盤

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▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲紐約疫情現曙光激勵市場，美股收紅。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約8日專電

美股今天收紅，道瓊指數午盤扶搖直上，終場勁揚779點。全美武漢肺炎疫情趨穩，左派立場鮮明的聯邦參議員桑德斯退出民主黨總統初選，國際油價大漲，都為大盤帶來支撐。

美股昨天午盤軟腳，道瓊工業指數早盤飆漲937點全吐光，今天則全日保持在平盤以上，終場大漲779.71點，漲幅3.44%，收在23433.57點。標準普爾500指數勁揚90.57點，漲幅3.41%，收在2749.98點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲203.64點，漲幅2.58%，收在8090.9點。

標普500指數11大類股全面收紅，地產股大漲7.4%，表現一馬當先；在西德州中級原油（WTI）價格大漲6.2%帶動下，能源股猛漲6.7%；公用事業與材料股漲幅都達5%以上，金融與醫療股漲幅均逾4%。

前陣子受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重擊的航運與遊輪股持續反彈。聯合航空控股（United Airlines Holdings）與美國航空集團（American Airlines Group）漲幅都超過10%，皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）股價大漲近12%。

桑德斯（Bernie Sanders）政見包括全民健保，不少商界人士擔心他入主白宮後可能加稅。他的退選使政壇變數減少，也代表路線溫和的前副總統拜登（Joe Biden）幾乎篤定會獲得民主黨提名，挑戰美國總統川普，激勵美股午盤買氣加溫。

醫療股成為桑德斯退選下最大受益者。聯合健康集團（UnitedHealth Group）股價大漲8%，為表現第2佳的道瓊指數成分股。

科技股也表現不俗，整體漲幅達2.7%。蘋果公司（Apple）股價上漲2.6%，臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet漲幅都超過2%。

費城半導體指數勁揚3.44%，30檔成分股全數收紅。台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.1%。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球逾150萬人感染武漢肺炎，美國確診病例突破42萬例。全美疫情最嚴重的紐約州單日779人死亡，再創新高，但近期住院與重症患者新增速度放慢，顯示強迫商家歇業、要求民眾居家防疫的措施逐漸產生效果。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）今天接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，新增病例曲線似乎接近高峰，但本週仍會有大量患者喪命，過了這週，全美疫情應該會「開始出現轉折」。

白宮先前估計全美將有10萬至24萬人死於武漢肺炎，佛奇表示，只要民眾持續保持社交距離，死亡人數預測可能會下修。

另一方面，聯邦公開市場委員會（FOMC）今天公布3月兩場緊急會議紀錄。紀錄指出，所有與會者當時都認為疫情產生的影響無從預測，經濟前景面臨「重大下行風險」。

這促使聯邦準備理事會（Fed）3月兩度緊急降息，基準利率降至趨近於零；重啟全球金融海嘯後振興經濟的資產收購計畫，購債規模無上限；推出多種貸款機制，涵蓋貨幣市場共同基金、中小企業等層面，以前所未見的速度為美國經濟注入強心針。

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