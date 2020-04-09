快訊／狂罵3分鐘！譚德塞WHO記者會上首度點名「台灣攻擊我」：我為什麼要在乎被罵？

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快訊／譚德塞WHO記者會上首度點名台灣：我為什麼要在乎被罵？

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▲▼譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

▲譚德塞在記者會上公開點名台灣。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

記者董美琪／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日晚間11點多在WHO例行記者會上回覆各國記者提問，同時首度「公開點名台灣」，他直言這3個月來對他的人身攻擊都是來自台灣，他表示被用不雅字眼批評，但仍強忍情緒回應「我為什麼要在乎」。

譚德塞首先按慣例，唸新聞稿聲明，表示自世界衛生組織知道中國首例「原因不明的肺炎」病例以來，明天將是第100天。很難相信，在這麼短的時間，世界發生這麼劇烈的變化，他同時也詳述交代世衛組織過去100天的工作，以及在不久的將來，將要為減輕痛苦和挽救生命所做的工作。

由於川普7日抨擊世界衛生組織（WHO）接受美國經費卻「以中國為中心」，將考慮凍結挹注資金。因此當記者會開放媒體提問時，一位CNN記者提問，面對美國總統川普批評的心情，有沒有對他造成什麼影響？

譚德塞邊聽邊皺眉，最後笑回說，「對個人來說，我不在乎，我專注在救人，我為什麼要在乎被罵」，他表示當人們正在死亡，每分每秒鐘都有人死亡，「為什麼在這個時候，我要一直想個人會不會被批評，而忽視人們需要協助」直說他想得更遠大。

他不斷強調「我們應該專注救人，我不在乎誰說我什麼，我寧可拿時間去拯救性命」。譚德塞一被問到這些日子的抨擊，一講停不下來，「我不在乎誰說我什麼，只在乎救人，沒有時間浪費」、「有人說我是黑鬼、黑人，我很驕傲我是黑人……。」

譚德塞似乎對連日來外界批評，尤其是美國川普點名「急了」，直說「謝謝第一次問我這個問題，第一次在公開場合回應，即使是面臨死亡威脅，我都沒有回應也不在乎。」

話鋒一轉，譚德塞也首度在WHO例行記者會上點名台灣，狂罵3分鐘「夠了！真的夠了！」，「我們必須誠實，我在這邊就直說了，3個月前，這些攻擊從台灣來的。我今天說是因為真的夠了！但他們仍然可以繼續，我不在乎……。」他表示他在乎其他更重要的事。

譚德塞接著說，「我們會盡力做對的事」、「我們也會犯錯，我們也是人」，但最終還是希望大家聯合同心協力，才能對抗病毒。

▼影片從26分39秒提到台灣

Media briefing on COVID-19.

Media briefing on COVID-19. Media briefing on COVID-19.

世界卫生组织發佈於 2020年4月8日 星期三
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