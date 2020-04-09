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將發行1兆美元戰爭債券抗疫？　白宮顧問：已討論利率、到期日

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▲▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透） 

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟，美國新聞與商業頻道 CNBC 的主持人在6日的節目中，向白宮經濟顧問庫德洛 （Larry Kudlow）提議，可以讓美國財政部發行為期30年、價值為1兆美元（約台幣30兆元）的「戰爭債券」（War bonds），用以籌募抗疫資金。對此庫德洛回應，這是一個很好的想法，會轉達給川普。

庫德洛進一步指出，已經和同事討論過戰爭債券的到期日及確切利率，這是一個解決疫情的好方法，但可能需要聯邦準備系統（Fed）的幫助，調整利率以減少購買債券的人可能遭受的本金損失。白宮方面已經著手規劃疫情退燒後，要如何重振經濟，目前預估在未來4至8周內可以達到目標。

戰爭債券以往用在戰爭時期為軍事行動和其他支出提供資金，零售戰爭債券的收益率往往低於市場提供的收益率，並且通常以各種面額提供，以使所有公民都能負擔得起。在兩次世界大戰中，美國都是在實際的戰爭背景下發行戰爭債券，而愛國的美國人也瘋狂搶購，以資助戰爭所需要的資金。

根據CNBC報導，即使今年美國財政赤字激增，已逼近1兆美元，在未來2年內更可能會達到國內GDP的7％至10％，但在債務與GDP的比率增長的同時，仍低於日、中國、意大利和其他國家，降低了購買美國債券的相對風險。

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