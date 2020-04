將發行1兆美元戰爭債券抗疫？　白宮顧問：已討論利率、到期日

▲白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟,美國新聞與商業頻道 CNBC 的主持人在6日的節目中,向白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow)提議,可以讓美國財政部發行為期30年、價值為1兆美元(約台幣30兆元)的「戰爭債券」(War bonds),用以籌募抗疫資金。對此庫德洛回應,這是一個很好的想法,會轉達給川普。

庫德洛進一步指出,已經和同事討論過戰爭債券的到期日及確切利率,這是一個解決疫情的好方法,但可能需要聯邦準備系統(Fed)的幫助,調整利率以減少購買債券的人可能遭受的本金損失。白宮方面已經著手規劃疫情退燒後,要如何重振經濟,目前預估在未來4至8周內可以達到目標。

