美國沈睡6萬年的海底古森林重現　新菌種有望新藥開發

實習記者周茹焮／綜合報導

美國科學家在阿拉巴馬州莫比爾海灣水下發現一座古老的海禿柏樹海底森林，並在2019年底展開水下探險活動，打撈了一截古木帶回研究，發現了不少的新菌種，這也將可能助於人類開發新藥品。這被鎖了6萬年的海底古森林，直到2004年的伊万颶風襲擊，掃過表面上的沉積物，才讓水下約18.3公尺的古森林重現，東北大學海洋與環境科學教授赫爾姆斯（Brian Helmuth）表示，樹皮的表面及內在所有的顏色都仍能看見。

這是由美國東北大學和猶他大學的科學家及國家海洋和大氣管理局（NOAA）合作，揭示這座海底森林所蘊藏的醫學與生物技術，及新化合物開發的強大潛力。

根據NOAA表示，這座海底森林大約在距今6萬年前就存在，位於墨西哥灣附近的河岸上繁茂。當周遭的樹木都枯萎時，它們巨大的樹幹受到泥炭和沉積物的保護，使這些古木的殘骸在被海水掩埋後仍保存下來。因此，歷經幾千年都保存在防止氧氣分解的沉積物層下，沒有外力的破壞，保存得非常好。

NOAA指出，研究重點是在這採集古木上的細菌，目前研究團隊已從木材中取出300種生物及100個菌種，並致力於研究將木材轉化為動物組織的船蛆「Shipworms」。它多數鑿木居住，常見在各海洋中，善於破壞木船及碼頭建築，世界性的分布，危害最嚴重地區為波羅的海。

▲巨型船蛆。（資料圖／翻攝自美國國家科學院院刊PNAS）

研究團隊說，寄生在古森林木材上的船蛆，生產的100種細菌中，許多都是屬於新穎的，日前12種菌種還在接受DNA檢測，以評估開發它新藥的潛力，現在已有多於一種抗生素能作為治療寄生蟲感染的藥物，猶他大學藥物化學研究教授海古德（Margo Haygood）表示，目前正在研究止痛藥和抗癌藥，希望未來能將抗病毒藥物納入研究計畫。除此之外，科學家還大膽的挑戰，菌種的新樣品是否能用於造紙、紡織品、食品、動物飼料、精細化學品及可再生燃料的生產。

不過，新冠病毒大流行之際，探索海底古森林的活動已暫停，但海古德表示，將會與科學家團隊繼續研究已取得的樣本，並預計在今年底發布成果。同時，研究團隊也正努力取得無人潛水機（AUVs），拍攝製作3D視覺化圖像，有望分享給全世界這神秘森林的奇觀。