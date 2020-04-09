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在塵世之外荒丘，美藝術家為連綿沙丘留下柔美優雅的模樣

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大漠無垠，想來總是浩瀚荒涼，帶著過往或征戰或行旅的異域想像。然而，在美國藝術家兼攝影師Chiara Zonca的系列作品「tread softly」中，卻將那目光停留在風與沙的自然紋理上，為連綿沙丘留下柔美優雅的模樣。

Zonca表示，剛開始，她只是在記錄自己去過的地方。後來她逐漸意識到，對於害怕搭乘大眾交通、與人交談、飛行等在日常中總是充滿恐懼的她而言，人們覺得荒涼的那些地方總讓她感到平靜且自由，讓她試圖去深入了解，為什麼自己在遙遠的無人之地感受特別強烈。

在拍攝「tread softly」之前，Zonca即曾到紐西蘭拍攝活躍的活火山島，以攝影及色彩分級，重現當地的灰霧、綠色瀉湖與廣袤山峰，展現出自然真正的神祕感，藉以喚起人們的尊重。她也到過位於智利與玻利維亞邊界，與丈夫一同在異世界的一般的地方旅行，並拍攝出Moon Kingdom系列作品。

請繼續往下閱讀...

Zonca喜愛探索這種如夢的超現實風景，而作品對Zonca而言也像夢境一樣。從現實事件與經歷中抽取訊息，被重新編入新的敘事中的是夢，而她的攝影作品，也正是以將自然與自我意識重新結合。縱使她的作品上沒有半點人影，然而她與周遭環境的私密關係，即藉著畫面以極為隱晦卻又明確的方式公告顯現。 

圖文來源／feature shootbooooooomdesign boom

（完整文章請看城市美學新態度

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