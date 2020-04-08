全球疫情哪國最安全？台灣只排第5　「榜首」旁國家全是重災區

▲全球最安全國家為中東地區的「以色列」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，台灣累計確診人數攀升至379例，多為境外移入，相較於鄰近國家大陸、日本、韓國等地，染疫人數都飆破千例，我國的防疫備受國際肯定。根據近日公布的最新國際榜單，台灣被列為「全球最安全國家」中的第5名，而榜首則是中東地區的「以色列」。

根據《Deep Knowledge Group》網站公布的榜單中，全球最安全國家的次序分別為：以色列、新加坡、紐西蘭、香港及台灣，令人感到意外的是，雖然中東地區為疫情重災區，但以色列藉由手機App應用程式，有效控管境內疫情，一旦民眾活動範圍與確診病患重疊，系統就會跳出警示通知。

位居第5名的台灣，在疫情爆發初期就加強入境旅客發燒篩檢，並針對武漢的班機進行登機檢疫，及早啟動邊境防疫措施，阻止疫情在台大爆發。不少名人包括美國微軟創辦人比爾蓋茲、美國資深藝人芭芭拉史翠珊，都曾公開讚揚台灣，就連WHO也發表聲明，將會把台灣的防疫作法分享給全球。

這份國際榜單也列出了「全球安全風險黑名單」，依序為：美國、義大利、印度、西班牙及伊拉克，其中美國的新冠肺炎疫情最為嚴峻，累計確診人數已逼近40萬例，而義大利則為死亡人數最多的國家，至今已有超過1.7萬人染疫身亡，醫療系統幾乎完全崩潰，劇增的屍體量也讓當地根本無處可埋。

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