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合庫寮國永珍分行明日開業　掌握湄公河流域商機

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▲▼合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為掌握湄公河流域龐大商機，合庫銀行寮國永珍分行將在明（9）日正式開業，是該行於寮國的第一個營業據點。合庫表示，憑藉其在柬埔寨深耕六年開創八處據點之經驗，首次跨入湄公河流域中心地帶，為該行中南半島布局重要的里程碑。

合庫銀行董事長雷仲達表示，寮國自1986年起推行革新開放，經濟體雖小但總體經濟環境穩定，歐盟、美國及日本等約42個國家給予普遍化優惠關稅待遇(GSP)，近年來寮國政府積極推動開放金融及貿易市場，經濟成長率平均逾7%快速發展，為東協國家最具發展潛力的市場之一。

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隨著中美兩國貿易爭端未歇，又新型冠狀病毒全球疫情升溫，企業風險意識提高，將加速跨國供應鏈重組與整合，而「湄公河流域」五國-緬甸、泰國、寮國、柬埔寨和越南，其面積廣達180萬平方公里、2.4億人口，擁有廉價勞力成本及豐富的資源，加上當地政府大力改善經濟體制及基礎建設，積極參與區域經濟整合，預估其進出口總額高達4.3兆美金，超越美國的4兆美元，未來成長商機可期。

合庫銀行近5年內海外布局據點迅速擴增13個據點，至目前已有24處，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設中，該行秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」之策略方針，就近提供台商客戶金融服務。

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