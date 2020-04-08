對美出口終止連41紅　3月出口金額微幅跌0.6%

▲3月出口金額282.7億美元，較去年同期小幅衰退0.6%（圖／記者林世文攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部統計處今（8）日公布海關進出口貿易統計，3月出口金額為282.7億美元，較去年同期減少0.6%，整體第1季較去年成長3.7%。不過台灣對美國的出口在3月終止連續41個月的正成長，顯見新冠肺炎（COVID-19）疫情影響對出口。

3月出口金額為282.7億美元，為歷年同月第3高；謹較去年同期減少0.6%，但新冠肺炎疫情升溫之際，3月出口僅是小幅衰退。今年第1季的出口金額為787億美元，較去年同期增3.7%，仍連續兩季正成長。3月進口金額為254.8億美元，較去年同期增加0.5%，累計第一季進口金額為691.7億美元，較去年同期增3.5%。

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出口主要貨品當中，電子零組件、積體電路的買氣不墜，電子零組件出口金額達到108億美元，創歷史單月新高紀錄，較去年同期增加16.6億美元、年增18.1%；其中積體電路97.6億美元，較去年同期增加16.6億美元；印刷電路增0.3億美元、增幅7.1%。

多國採取邊境管制、隔離措施 第2季出口將面臨壓力

財政部表示，隨著新冠肺炎的疫情影響，加劇全球需求緊縮的疑慮，傳產貨品明顯弱化，惟中國大陸產線復工加速，遠端辦公室與電商等宅經濟興起，以及5G等新興科技持續發酵，正負相抵後3月與第一季出口金額維持穩定。

就出口市場來看，對美國的出口為37.8億美元，較去年同期減少了1.2億美元，也終止了41個月正成長的紀錄，顯見美國經濟弱化風險增加，對日本的出口也減少了2.1%。

財政部表示，觀察3月最後一週出口，確實出現急速收縮，代表肺炎疫情的影響在3月只反映一小部分，4月將會受到比較大的壓力。但是因去年4月出口僅255.6億美元，基期較低，預估4月出口表現，將在衰退2.5%至成長0.5%之間。展望未來，新冠肺炎疫情擴散至全球，各國紛紛採取邊境管制、隔離等防疫措施，直接衝擊消費、投資及生活動的運行，我國第2季出口將面臨相當的壓力。