麗豐-KY 3月營收月增135.12％　「克麗緹娜」加盟店逾6成恢復下單





▲麗豐-KY執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（8）日公布3月合併營收2.94億元，月增135.12％，主要受惠實體通路包含「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」醫美診所、「RnD美甲美睫」已陸續恢復營運，加上「新美力」電商通路在疫情影響時期發揮關鍵作用；累計首季合併營收6.55億元。

麗豐-KY表示，中國大陸新冠肺炎疫情逐步控制，雖然麗豐-KY首季的營運表現受實體店面影響，所幸「新美力」電商通路業務推動和產品促銷活動，正式將「克麗緹娜線上精品館」正式完整上架開賣，挹注「新美力」電商通路3月營收較上月成長超過一倍。

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麗豐-KY指出，針對公司的主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店，公司研擬各項因應疫情的舉措，包括商品促銷、抗疫產品開發、線上培訓、店家特別支持等各種方案，3月份在大陸仍維持展店淨增加的成果，目前「克麗緹娜」全球共達4822家加盟店，並對於第2季恢復營運深表信心。

麗豐-KY進一步指出，所有的產品皆嚴守高標準的品質，致力提供消費者安全、效能、精緻的各項美容商品，包括暢銷30年的「經典系列」及「E.P.O系列」、營養滋補的｢月見草御顏系列｣、源自法國修護放鬆的「法國圖朵拉蘊悅系列」等。

麗豐-KY強調，2019年才剛開發引進的頭皮養護「MAVROS 烏麗絲」系列產品也入圍2020年英國美妝奧斯卡獎Pure Beauty Global Awards的榮譽，目前旗下主營通路「克麗緹娜」加盟店已有超過六成的店家恢復下單，隨著大陸的疫情逐漸控制，營運逐月回溫的態勢可期。