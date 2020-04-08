蘋果30日發布Q2財報　營收難達標

▲蘋果預計將於30日發布2020會計年度第2季財報。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果預計將於30日發布2020會計年度第2季財報，執行長庫克（Tim Cook）與財務長梅斯特里（Luca Maestri）也將於收盤後舉行電話會議。

蘋果稍早於官網宣布於30日下午舉行財報電話會議，與往常一樣，庫克與梅斯特里預計將發布今年1至3月份詳細的部門財務數據，與iPhone 11系列機款的表現。更重要的是，預計外界能進一步知曉蘋果對新冠肺炎疫情的反應。

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▲蘋果將於4月30日發布2020會計年度第2季財報。（圖／取自蘋果）

此前，由於iPhone 11等硬體產品銷售強勁，蘋果Q1營收達到創紀錄的918億美元，每股純益（EPS）年增19%至4.99美元，雙雙創下歷史新高，並超出華爾街預期，財報表現亮眼。不過隨著疫情於全球大規模傳播，造成供應限制及經濟的不確定性，蘋果於2月中旬發布預告，稱第二季財報無法達到目標的630億美元至670億美元間。

雖然發布了財報預警，但蘋果在聲明中強調其產品與服務的需求「到目前為止很強勁，符合我們的期望」，不過此後情況顯然發生了很大變化。據《9to5Mac》報導，這是蘋果過去一年半以來第2次發布財報預警，最近一次是在2019年Q1，由於升級新iPhone的人數減少加上中國大陸銷售低於預期，蘋果降低了當季財測。

2020會計年度第二季財報涵蓋了今年的前3個月，期間中國大陸的蘋果實體門市一度因疫情而關閉。外界普便預期，蘋果Q3財測同樣會受到新冠肺炎重大影響，畢竟目前蘋果大中華地區以外的實體門市正因防止疫情傳播而關閉，目前尚無法得知何時得以重新營業。