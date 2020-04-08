不敵疫情！台灣高鐵宣佈下修每股現金股利為1.21元

▲台灣高鐵表示公司深處疫情影響的暴風圈中，營業收入遠低於預期，將下修現金股利發放金額。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光旅運產業成為重災區，台灣高鐵今（8）日發佈重大訊息表示，公司深處疫情影響的暴風圈中，營業收入遠低於預期，將下修現金股利發放金額，由每股現金股利1.22元下修為1.2101元。

影響所及，台灣高鐵原本擬發放現金股利共68.66億元，經變更後現金股利發放總數降為68.11億元，約少發5500萬元；股民手中持股每張原本能領到1220元股利，現將降為1210元，等於少了近10元。

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台灣高鐵表示，考量新冠肺炎(COVID-19）疫情蔓延世界，對全球經濟產生深遠且難以預料之負面影響，交通運輸及觀光旅遊產業首當其衝，為減緩疫情對公司財務所造成之不利影響，除積極進行開源節流措施，爰下修股利分派金額。

疫情還看不到底，衝擊我內需型產業，台灣高鐵日前亦主動調降各車站商場租金25%，與車站商場店家一同攜手對抗疫情，高鐵發言人孫鴻文表示，若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅更會同步加大，最多可達45%。

孫鴻文指出，儘管疫情對高鐵運量及營運收入同樣造成嚴重衝擊，但高鐵公司仍積極實踐企業社會責任，依照高鐵規劃之調降車站商場租金方案，將以去年同期全線月運量為比較基準，採階梯式連動調降商場租金，並回溯自今年2月1日起生效。