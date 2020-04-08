　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人類大停工無用？　歐洲太空總署：北極臭氧層「史上最大洞」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ESA影像顯示，北極臭氧層破洞異常擴大。（圖／翻攝自European Space Agency YouTube）

▲ESA影像顯示，北極臭氧層破洞異常擴大。（圖／翻攝自European Space Agency YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

受到從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）影響，中國與歐美多個國家陸續實施封城，並造成了人類史上最大的停工潮，雖然日前從太空中拍攝的影響顯示，地球的空氣汙染明顯減少，但是歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）卻指出，在過去一個月，北極上空臭氧層的破洞卻異常擴大。

根據科學網站Sciencealert報導，ESA的科學家原本預期這個洞在本月會逐漸縮小，但是這項更新的消息讓人對地球環境的健康感到不安。

ESA還指出，儘管北極的臭氧層破洞異常的大，但是廣為人知的南極臭氧層破洞卻正在縮小，儘管已經縮小了但這個破洞還是有2500萬平方公里，新的北極破洞還不到100萬平方公里。

ESA認為，目前還不清楚未來幾年會發生什麼，儘管臭氧層破洞的增加與極端氣候有關，但是現在就斷言如果氣候變遷的現象不受抑制，將造成北極臭氧層的持續惡化，還言之過早。

Sciencealert結論指出，「但我們確實知道，臭氧消耗在地球上引發極端氣候，這意味著臭氧增加，可能對未來產生深遠影響」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！
 

ET快訊
楓林網剛被抄　第3大盜版網站gimy.tv偷偷關閉...留2
才確診4天！她懷孕8個月急剖腹「隔天亡」　男嬰還在ICU急救
美女名醫被投訴「看診不戴手套」　揭內幕反擊衛生局！
驕傲！全球22廠搶著要「台灣快篩試劑」　歐盟、波蘭都來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本一天確診400人破紀錄！東京都增144感染者　「途徑不明」近百人

人類大停工無用？　歐洲太空總署：北極臭氧層「史上最大洞」

教宗呼籲：新冠病毒大流行是「人類無視大自然」的回應　請放慢生產與消費

法國醫稱非洲「沒口罩」想去做臨床試驗　譚德塞怒轟：殖民心態！

Nike為醫務員產製防護面罩　注入Nike Air設計元素　

「陸版星巴克」瑞幸咖啡傳停牌　美國上市中概股陷危機

疫情之下義大利橋樑突倒塌　通行卡車遭埋住1駕駛受傷

譚德塞「祖國」疫情擴散！衣索比亞總理宣布：進入緊急狀態

連續殺害10女！　美「沉睡殺人魔」囚房中突暴斃身亡

才確診4天！她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」...男嬰還在ICU急救

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

日本一天確診400人破紀錄！東京都增144感染者　「途徑不明」近百人

人類大停工無用？　歐洲太空總署：北極臭氧層「史上最大洞」

教宗呼籲：新冠病毒大流行是「人類無視大自然」的回應　請放慢生產與消費

法國醫稱非洲「沒口罩」想去做臨床試驗　譚德塞怒轟：殖民心態！

Nike為醫務員產製防護面罩　注入Nike Air設計元素　

「陸版星巴克」瑞幸咖啡傳停牌　美國上市中概股陷危機

疫情之下義大利橋樑突倒塌　通行卡車遭埋住1駕駛受傷

譚德塞「祖國」疫情擴散！衣索比亞總理宣布：進入緊急狀態

連續殺害10女！　美「沉睡殺人魔」囚房中突暴斃身亡

才確診4天！她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」...男嬰還在ICU急救

杜絕N號房在台上演！婦援推新法嚴懲性侵竊錄　有意圖也要關5年、300萬罰金

南韓香蕉牛奶變身「經典藍蘇打味」！喝下香濃又清爽　網友狂敲碗

JHBL／馬駿颿歸隊首戰全能數據　失誤全隊最多很懊惱

防疫高標準！立委萬美玲與「Footer」做公益　捐贈3000個口罩套

楓林網剛被抄　第3大盜版網站gimy.tv偷偷關閉…留下23字消失

交往後超專情！號稱「前渣男」星座Top3揭曉...花心射手：丈夫潛力股

韓國N號房嚇壞婦團！私密片外流　53%加害人來自前任伴侶的「復仇式色情」

「首超美」奪全球專利申請數第一！趙立堅：中國已成創新和知識產權大國

《瘋狂麥斯3》名導89歲驟逝　羅素克洛發文痛悼：人生導師

疫期高鐵、機捷實行減班　華泰名品城4/13起調整營業時間

國際熱門新聞

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

赤裸面對病毒　法國護士裸體抗議

印度投訴聯合國中國反人類　索賠上看600兆

急診醫：6小時3人亡，何時輪到我？

川普考慮凍結WHO經費　議員：譚德塞辭職前拒資助

瑞士媒體：WHO討好中國冷落台灣

真的不是自己爽！全球狂讚「台灣防疫」

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

15歲運動員小弟隔離第9天陳屍家中

川普開砲WHO搞砸了：給錯誤建議

每人1片用1個月　法國尼斯將廣發口罩

更多熱門

相關新聞

日本一天確診400人　東京破新記錄

日本一天確診400人　東京破新記錄

日本新冠肺炎疫情仍在惡化，東京都8日新增144人確診感染，創下疫情爆發以來單日新增確診最多記錄；共同社快訊報導稱，日本國內8日新增確診人數超過400人，同樣刷新單日新增最高記錄。

一通電話讓詐騙集團哽咽道歉　她流下眼淚：多希望是真的

一通電話讓詐騙集團哽咽道歉　她流下眼淚：多希望是真的

麗豐-KY 3月營收月增135.12％　「克麗緹娜」加盟店逾6成恢復下單

麗豐-KY 3月營收月增135.12％　「克麗緹娜」加盟店逾6成恢復下單

男「病人進去都出不來」 桃檢開罰5萬元緩起訴

男「病人進去都出不來」 桃檢開罰5萬元緩起訴

紓困條例朝野共識　力拚14日三讀

紓困條例朝野共識　力拚14日三讀

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19歐洲太空總署ESA北極臭氧層

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面