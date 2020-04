疫情之下義大利橋樑突倒塌　通行卡車遭埋住1駕駛受傷

▲橋樑崩塌。(圖/翻攝自推特/Sergio Battelli)

記者丁維瑀/綜合報導

義大利禍不單行,除了受到新冠肺炎(COVID-19)疫情重創,托斯卡尼(Tuscany)一處省份8日還發生橋樑倒塌事故,造成一輛通行的卡車被埋住。

《俄羅斯衛星通訊社》報導,根據當地消防單位初步調查,車輛的一名駕駛試圖脫困,據悉生命沒有大礙,目前還不清楚是否有其他人員傷亡,也未能得知造成倒塌的原因。事發地點位於托斯卡尼馬薩-卡拉拉省(Massa Carrara province),這座橋樑連接的是SP62道路與SP70道路。

Un ponte appena crollato ad #AlbianoMagra . Non si sa ancora se qualcuno stesse transitando. Qualcuno in zona? #MassaCarrara #LaSpezia pic.twitter.com/GrpjJfUHxx

È crollato questa mattina il ponte sul Magra nel comune di Aulla (MS), fra Ceparana e Albiano Magra. Non risultano feriti.

Per info fare riferimento alla Protezione Civile della Toscana: Regione Liguria ha già offerto proprio supporto e si attiverà per soluzioni viabilità pic.twitter.com/k743hpsnsV