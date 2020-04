譚德塞「祖國」疫情擴散！衣索比亞總理宣布：進入緊急狀態

▲衣索比亞新冠肺炎疫情延燒,總理宣布進入緊急狀態。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

衣索比亞總理阿邁德(Abiy Ahmed Ali)於當地時間8日宣布進入緊急狀態,協助遏止新冠肺炎疫情蔓延。此國是世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的祖國,因此疫情也特別受到各界關注。

根據《路透社》最新消息,衣索比亞總理阿邁德於8日宣布,由於新冠肺炎疫情擴散,全國進入緊急狀態,遏止病毒傳播。他的辦公室也在推特上發布消息,「考慮到新冠病毒(Covid-19)疫情的嚴重性,衣索比亞政府已經頒布緊急狀態。」

衣索比亞政府在此之前已採取一系列防疫措施,包括學校停課、禁止公共集會、要求大多數勞工在家工作。但是,阿邁德尚未說明,進入緊急狀態以後,還會實施哪些額外政策。

WHO秘書長譚德塞來自衣索比亞,也是聯合國組織中第一名非洲高級領導人,防疫工作與祖國疫情都受到外界關注。衣索比亞是非洲人口第二多的國家,目前累計52起新冠肺炎確診、2死。



