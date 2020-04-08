鼎炫-KY 3月營收月增198.43%　雙業務出貨重回常軌

▲鼎炫-KY。（圖／鼎炫提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球衡器暨專業EMI材料領導廠鼎炫-KY（8499）今（8）日公布3月合併營收1.41億元，月增198.43％，年增0.52%，主要是受惠旗下雙業務整體出貨動能重回正常軌道，但適逢工作天數較少、新冠肺炎疫情影響復工延後，首季合併營收3.49億元，較去年同期減少12.1%。

鼎炫-KY表示，旗下中國大陸生產基地已在3月全面復工生產，整體產能稼動率回升，物流運送狀況也恢復正常，加速衡器、EMI材料事業遞延訂單出貨回到正常水準，其中EMI材料事業受惠主要客戶備貨動能轉強，挹注3月EMI材料事業營收比重保持7成水準。

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鼎炫-KY指出，衡器事業為豐富產品線布局，陸續推出台衡惠而邦系列新款秤重儀表、電子衡器等多款產品，包括秤重單位轉換、不銹鋼秤盤、電源效能、可連結電腦或打印機，上傳秤重數據及列印等功能升級，具有高度性價比優勢，可廣泛應用於工廠、物流倉儲、實驗室等領域。

鼎炫-KY進一步指出，全球受肺炎疫情避免群聚感染，掀起遠距上班及教學，帶動筆電、平板需求提升，對於EMI材料事業銷售有正向助益，目前接單情況健康良好，帶動EMI材料事業保持良好成長動能。

鼎炫-KY分享，衡器事業則持續深耕開發產品技術，多元並強化產品結構，在T-Scale自有品牌及外銷ODM業務模式下，憑藉集團電子與智能衡器多元產品線、「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台推廣，以及強化自有品牌經銷管理等策略效益，逐步推升衡器事業銷售表現。

展望今年年第二季，鼎炫-KY表示，EMI材料事業主要客戶保持良好訂單需求，公司也將持續拓展新應用領域與新客戶接單契機，隨著消費科技產品技術朝5G技術升級趨勢明確，持續投入柔性導電膜、散熱等新材料產品研發生產，保持成長動能。