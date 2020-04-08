疫情黑天鵝重創金融市場　投資人掌握「MASK」策略抗震

▲新冠肺炎疫情延燒，外銀建議投資人應做好長期抗戰準備，掌握「MASK」投資策略，尋求投資契機。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重創全球金融市場，各國政府相繼推出財政、貨幣政策，以減緩對經濟造成的衝擊，展望2020年第2季，花旗（台灣）銀行表示，投資人應做好長期抗戰的準備，採取防禦型投資，建議投資人可以根據自己的風險屬性，適度配置高品質的投資等級美元債券，以及優質股利成長股。

隨著疫情從大陸擴散至歐洲、美國，加深市場對經濟衰退的疑慮，展望今年第2季，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞指出，投資人無須太過悲觀，掌握「MASK」投資策略，在劇烈變動的經濟局勢下，尋找投資契機。

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曾慶瑞表示，首先留意貨幣政策（Monetary Policy），美國聯準會（Fed）連降6碼，其他國家央行接連降息，全球低利率環境已經維持一段時間，寬鬆貨幣政策能否拯救疫情經濟，值得進一步觀察。

第二，調整資產配置（Asset Allocation），根據以往數據推估，透過全球化的投資組合配置，有機會產生更高的投資報酬，同時價格波動風險也會降低，加上市場震盪之際，分散多元配置，較能掌握收益機會，曾慶瑞舉例，同時布局美國公債、黃金等。

第三，慎選標的（Security Selection），花旗集團宏觀預估，全球市場EPS將往下修正至-20%，其中美國下修約-24%、歐洲下修約-50%，其中美國市場相對受創較輕，投資人可以慎選企業獲利能力較佳的優質股利成長股，以及可降低整體投資風險的避險性資產，未來1至2年可望有機會再上漲，建議投資人評估自己的風險屬性適度配置。

曾慶瑞認為，在經濟局勢動盪的時刻，選擇高品質的債券比追求債券收益率更形重要，在債券部分，投資人不妨慎選投資等級美元債券與美國公債；至於飽受疫情重創的能源、航空等類股，由於疫情變化尚未明朗，全球經濟活動停擺，能源及航空類股則建議避免逢低承接。

最後是反璞歸真（Keep It Simple Stupid），曾慶瑞建議，從歷史經驗分析，在投資局勢不確定性增加之際，投資策略更著重反璞歸真，也就是採取越簡單的投資方式，如定期定額等將更形重要。

以標準普爾500指數為例，若投資人1980至2018年每一天都保持投資，總投資金額為1萬美元，在2018年總資產將成長至70萬8,143美元；若錯過市場表現最佳5天，則總資產為45萬8,476美元；若錯過市場表現最佳的50天，則總資產僅剩下6萬2,342元，顯示保持投資習慣比猜測進場時機來得重要。