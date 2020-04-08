花旗銀估經濟下半年「U型復甦」　金價中長期看多挑戰2000美元

▲新冠肺炎疫情尚未見遏止之勢，花旗銀看好黃金後市，今年第4季可望挑戰1,700美元 。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，各國紛紛祭出貨幣、財政政策，花旗今（8）日大幅下修全球經濟成長率至-1.6%，不過短期內因經濟停滯，且市場恐慌情緒尚未消退，仍看好黃金等避險資產，今年第4季上看1,700美元，未來1至2年可望挑戰2,000美元。

在疫情衝擊之下，歐美相繼封城鎖國，牽動全球產業鏈斷鏈風險，花旗集團也下修2020年全球經濟成長率預測由原先的2.5%下修至-1.6%，其他地區也進行全面調整，如已開發國家預測值從1.4%降至-3.6%，新興市場從3.9%降至1.1%，美國從2%降至-0.5%、歐洲從1%降至-8.4%、大陸則從5.3%降至2.4%。

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花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，新冠肺炎疫情、油價暴跌、貿易爭端仍是未來經濟主要的3大風險，其中疫情並非是傳統衰退的因素，認為只是短期嚴峻的衝擊，預估經濟將呈現「U型復甦」，大約3至6個月時間將會慢慢變好。

為因應疫情帶來的經濟衝擊，各國央行持續寬鬆貨幣政策，投資人關注外匯市場布局方向，曾慶瑞認為，美國聯準會連降6碼，利率優勢已大幅降低，且經濟受衝擊程度不亞於歐洲國家，因此支撐強勢美元的因素不再，相對於歐元、英鎊近年來呈現低檔區，預期未來可望逐步彈升，站在外匯資產配置角度，建議投資人可適度分散，歐元、英鎊屬於較好的投資標的。

曾慶瑞也提及，如今市面上存有許多負利率的公債，相對黃金不會產生孳息的問題，加上疫情對經濟衝擊仍會持續一段時間，現在通膨處於相對低的位置，因此也是另一個較好的投資選項；花旗預估，國際金價今年第4季每盎司上看1,700美元，以長期來看，未來1至2年可望挑戰2,000美元。

至於國際原油價格先前劇烈波動，曾慶瑞分析，由於沙、俄國削價競爭，加上疫情關係減低運輸等需求，短期內原油價格大幅回升的可能性不高，除非石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）有具體協議，推估未來3至4個月疫情趨於平緩後，原油價格可望回到平均每桶30美元。