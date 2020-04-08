主計總處：3月消費者物價指數年跌0.01％　主因為油價大跌

▲行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（8）日公布3月份消費者物價總指數(CPI)，較上月跌0.45％，經調整季節變動因素後跌0.25％；較上年同月跌0.01％，1-3月平均，較上年同期漲0.55％。

而3月份躉售物價總指數(WPI)，較上月跌2.56％，經調整季節變動因素後跌2.58％；較上年同月跌7.32％，1-3月平均，較上年同期跌5.03％。

請繼續往下閱讀...

主計總處指出，3月CPI較上月跌0.45％，主因為油料費及蔬菜價格下跌，加以旅館住宿費及成衣降價促銷所致，只有蛋類價格上漲，抵銷部分跌幅。七大類中變動影響較大者為，交通及通訊類跌2.07％、衣著類跌1.15％、教養娛樂類跌0.74％、食物類跌0.24％，其中交通及通訊類跌幅最大的原因為，主因油料費隨國際油價調降，下跌12.15％所致。

而3月CPI較上年同月跌0.01％，主因油料費、燃氣及蔬菜價格下跌，加以通訊費及旅館住宿費調降所致，不過水果、成衣及個人隨身用品價格上漲，抵銷部分跌幅；若扣除蔬菜水果，跌0.2％，若再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，則漲0.34％。

此外，17項重要民生物資3月平均年跌0.23%，已連續7個月走跌，以雞蛋跌16.42%最多，牙膏、牙粉跌5.71%、洗髮精、潤絲精跌3.57%次之；至沙拉油、調理油漲5.38%最多，近來引發搶購的衛生紙、面紙及紙巾，3月僅微漲0.2%。

1-3月平均CPI較上年同期漲0.55％：其中商品類漲0.67％，服務類漲0.37％；若扣除蔬菜水果，漲0.25％；核心CPI漲0.44％。

另外，在躉售物價指數方面，國產內銷物價指數較上月跌1.72％；進口物價指數以新台幣計價較上月跌4.54％；以美元計價跌4.57％；出口物價指數以新台幣計價較上月跌1.49％；以美元計價跌1.52％。1-3月WPI較上年同期跌5.03％：其中國產內銷品跌3.77％，進口品跌5.82％，出口品跌5.27％。