加拿大「外交部副部長」確診！官方證實：症狀輕微、居家隔離中

▲加拿大外交事務部副部長摩根(Marta Morgan)確診感染新冠肺炎。(圖/翻攝自推特/Tankesmedjan Fores)

記者吳美依/綜合報導

加拿大外交部副部長摩根(Marta Morgan)接受新冠肺炎檢測,結果呈現陽性。外交部7日發布聲明證實此事,也提到她「出現輕微症狀,精神狀態良好」,目前正在居家隔離中。

綜合《CTV電視台》、《環球新聞》報導,加拿大外交部副部長摩根確診感染新冠肺炎。外交部聲明表示,她僅出現輕微症狀,整體精神狀態良好,「她與當地公衛官員保持密切聯絡,生病期間將會自我隔離。」此外,相關單位也已開始追蹤接觸史,「替職員提供保護與建議」,避免病毒繼續在辦公室內傳播。

I’ve been informed that my Deputy Minister, Marta Morgan, has tested positive for COVID-19. She is an invaluable member of our GAC team and I know that all employees join me in wishing her a full and speedy recovery and already look forward to having her back with us.