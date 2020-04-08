台股第二季漸入佳境　掌握二步驟篩選持股「汰弱留強」

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（8）日跳空上漲，收盤大漲141點、收復萬點大關，短短三周內就從低點上漲了近二成。日盛投顧總經理鍾國忠認為，台股今天表現算是短暫的跌深反彈，還不能算是「最壞情況已過」。

鍾國忠指出，雖大盤強漲百點，但有部分領先指標股在這段期間沒有再往上，有些甚至受到獲利調節，今天個股表現比較靠真實力，一些營收表現好的公司昨天已先行表態，今天反而不是那麼強勢。

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另以股王大立光為例，其股價近日仍沒有比3月27日那天高點4170元來的高；而3月27日當天台股高點在9900點左右，到現在已上漲近200點，但大立光卻是沒有跟上，鍾國忠指出，股王跟大盤有正連動性，因此看來今天的反彈，較像是小選擇權結算的激勵，還不能算是「最壞情況已過」。

大立光明天將召開法說會，下半周還有公司持續公布3月分營收成績，鍾國忠認為，下半周公布財報的企業是營收表現在後段班的，營收好的已經先公布了，後段班公布完之後，第一季營收將初步產生。

▲ 台股後市聚焦大立光法說會。（資料照／記者湯興漢攝）

持股「汰弱留強」靠二步驟篩選

鍾國忠認為，大盤短線已經漲多，做短線投資人不適合在這時候去搶，中長線投資人則可考慮分批買進。以現階段來說，不管短、中、長線投資人，都可以等到企業第一季營收出來，股價依照企業財報表現做修正、拉回時進場。

金融市場受到疫情影響動盪不安，鍾國忠認為，大盤歷經第一階段恐慌性下殺，市場紛紛搶賣手中持股，但現在到了第二階段，沒有恐慌性的賣股，就要檢視手中持股好壞、汰弱留強。

至於如何「汰弱留強」，鐘國忠則建議可以用二步驟篩選。第一是年報不好的可以先考慮減持，因為去年營收統計是在疫情之前，還沒遇到疫情就已經表現不好，代表企業體質或是產業趨勢不佳。

第二則可考量第一季營收，鍾國忠指出，4月中旬離公布第一季財報只剩1個月，預期企業第一季表現好壞會差異很大，受到疫情疫情影響，企業獲利衰退難免，但不能掉太多；初步對前三月財報，如果比其他同業衰退，或是比整個市場大幅衰退好幾成，就可以不用考慮、先行減持了。經過這二階段篩選，不用等到五月中旬財報公布，就可以先調節持股。

▲ 投資人手上若有年報不佳、前三月財報表現大幅落後的個股，可以先行減碼。（資料照／記者湯興漢攝）

台股第二季漸入佳境

鍾國忠認為，對台股第二季看法偏向「會逐漸樂觀」，他指出，4月份最大利多就是外資月賣超會是今年以來首度呈現縮手。外資在1~3月分別賣超426、1300、3591億元，4月到目前為止小幅買超，全月除非每天賣超252億以上，才能打破3月賣超3591億的金額，因此幾乎可以確定4月賣超不會超過3月份，至於會不會賣轉買，則還是要看下半月企業公布的營收，以及美國公布經濟數據表現。

鍾國忠分析，2020年第一季外資賣超逾5000億元，不僅超越去年全年買超的2442億元，若再加上2018年的賣超金額，累計已賣超8000多億，等於把2014年以來買進的持股都快賣光。2014年時，大盤指數在8300~9600點之間，因此當外資在上月19日遇到低點（8523點）時，就會考慮是否賣出2014年買進的水位，在那附近也就形成強力支撐。綜合以上，鍾國忠認為，外資現階段已經沒有太大的賣壓了。

另一方面，國內投信今年第一季基金績效較差，在台股3月20日反彈552點之後，投信法人為補足之前虧損的部位，轉而積極買超台股，3月20日以來已買超逾百億元，也是支撐指數能持續往上走的原因之一。