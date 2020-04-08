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澳媒：中資要求員工大量搜刮醫療物資　全球20億片口罩運往中國

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▲▼澳洲雪梨邦迪海灘附近，醫療人員進行「得來速式」的新冠病毒檢驗。（圖／路透）

▲澳洲醫療人員進行「得來速式」的新冠病毒檢驗。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲媒體經過調查後發現，有當地中資企業向員工下達指示，要求這些人前往雪梨多家藥局搜刮口罩；甚至還有受訪者透露，他曾見到裝著醫療物資的多個箱子，準備被運至中國。類似的行為還不只發生在澳洲，短短兩個月內，這些業者向全世界搜刮的口罩數可能超過20億片。

《中央社》報導，澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）5日播放的「60分鐘」（60 Minutes）節目，包括一則名為 「冠狀病毒：關鍵醫療物資被運到中國，禁出口已來不及，澳洲醫院物資短缺難抗疫」的調查報導。節目提到，中資房地產企業「保利」（Poly Developments and Holdings）發給員工的一封電郵可見，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，保利曾指示員工盡快前往雪梨各大藥局搜刮口罩，內容明確寫下，若有時間，就去住家周邊的藥局，看看有無任何3M生產的N95或8210口罩。

回到2月24日，雪梨另一家中資房地產企業Risland也曾把90公噸的醫療防護物資送至中國。而除了保利與Risland被揭露，另一家企業還包括「綠地」（Greenland）。匿名的「綠地」員工說，他在1月、2月曾親眼看到數噸的醫療物資如手套、口罩、 防護衣、乾洗手消毒劑等裝箱，接著被運至中國，公司裡的會議室、餐廳等彷彿成為儲藏室。

受訪者心中生出懷疑的念頭，他想，這些醫療物資被運走後，澳洲還剩下什麼。他又指，「綠地」員工被要求到各大商店和藥局獲取醫療物資，正職人員還要幫忙裝箱，物品數量龐大，已經等同商業出口的規模。他自覺不可沉默，有責任公開此事。

節目進一步指出，中資搜刮大量醫療用品，其實在全世界都可見到類似情況，估計短短兩個月內，可能已搜刮超過20億片口罩。雖然澳洲政府上周下令，全面禁止醫療物資透過非商業途徑出口，民眾也不得寄送口罩、手套、防護衣等產品到國外，然而這項禁令太晚實施，結果造成該國醫療體系受害。

 
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