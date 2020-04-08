共體時艱！特斯拉美國員工減薪30％　計劃5月4日恢復生產

▲特斯拉宣布美國員工降薪10%~30%。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，全球企業都受到影響，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也受到波及，今天在一封發給員工的電子郵件中，宣布了該公司對全體員工的減薪和休假政策，且將讓時薪員工放無新假，直到5月4日再重啟生產。

由於疫情引發經濟衰退，造成需求下跌，特斯拉許多地區的商店也被迫關閉。在此之前，對於全公司範圍內的減薪和休假一事，特斯拉一直持觀望態度，但現在也跟進其他公司，不得不開始實施成本削減措施。

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有媒體獲得特斯拉這封有關減薪和休假的電子郵件副本。這封郵件是由特斯拉人力資源主管Valerie Capers Workman發給所有員工的。她在郵件中表示，副總裁級的薪水將調降30%，一般主管減薪20%，其餘所有員工則減薪10%，至於美國以外的員工，會視各國法規調整，也會有類似的減薪措施。此次的減薪措施預估將持續到第2季結束。

Workman還在郵件中表示，特斯拉期待在5月4日恢復正常生產。「我們目前仍維持著最低限度的關鍵運營，如果不發生重大意外，預計將在5月4日恢復美國工廠的正常生產。」