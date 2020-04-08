「1滴血」12分鐘就能篩出！台灣、丹麥團隊合作　無症狀也驗得出來

▲柏勝生技發表新冠肺炎（COVID-19）檢測設備，12分鐘內快速完成檢測。（圖／科技部提供）

記者周康玉／台北報導

廣達旗下廣明光電（6188）轉投資柏勝生技今（8）日宣布，成功開發COVID-19檢測設備，僅需受測者一滴血，12分鐘內即完成檢測，靈敏度高達90%。因攜帶與操作方便，適合於機場、港口等第一線防疫場所使用，未來期勉能協助一些檢測量能比較不足的國家或地區，做為快速篩檢工具。

由台灣及丹麥跨國研究團隊所組成的柏勝生技，結合廣達旗下廣明的藍光光碟機相關的硬體製備技術，開發出可攜式醫療檢測平台BluBox，搭配微流道生物檢測碟片ViroTrack，具有高靈敏度（sensitivity）與專一性（specificity）的檢測結果。

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柏勝指出，IgM是感染初期出現的抗體，可用於疑似病例之早期篩檢；IgG則於感染中後期出現，可了解患者處於恢復期或是否曾被感染，透過臨床上同時檢測IgM/IgG，可動態瞭解患者處於何種感染階段。

柏勝的COVID-19血清測試可用於兩大場域。

首先，用於社區回溯與檢測疑似無症狀患者。目前針對COVID-19以PCR為主要檢測方式。PCR需專業人員操作且4小時方能取得結果，有時需重複檢驗，因此造成醫檢實驗室沉重負擔。柏勝生技快速且準確的檢測技術可協助執行大量社區回溯、診斷出無症狀患者與篩檢旅遊史人員，大幅減低醫檢人員的壓力。

第二，確認病患是否已無傳染力，符合出院標準（patients discharge）。現階段確認病患能否出院，需經PCR 3次採檢陰性。柏勝生技COVID-19血清測試可提供定量之檢測結果，瞭解病患IgG與IgM抗體之變化，可作為是否適合出院之參考依據。

柏勝生技（BluSense Diagnostics）成立於2014年，是科技部萌芽計畫衍生新創公司，並已獲台安生技及廣明光電投資。該公司生化研發基地座落於丹麥哥本哈根，而軟硬體研發中心與設備生產則位於台灣桃園。

▼廣明轉投資柏勝生技發表新冠肺炎（COVID-19）檢測設備，下同。（圖／科技部提供）