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居家檢疫開趴將重罰20萬　遭陳時中痛罵「不識相」的留學生逃過一劫

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，截至4月6日止，仍有1300人居家隔離、逾2萬4千人居家檢疫中。3月高雄有一名美國回台的男大生，因居家檢疫無法出門，找朋友來家裡開趴。中央流行指揮中心指揮官被問及此事是痛罵「不怕死、不識相」，4月7日在會議中也討論更改居家檢疫通知書內文，將不當拜訪或開趴列入，未來若違反規定，將處20至30萬元罰鍰。

高雄一名網友向《ETtoday新聞雲》爆料，同棟有一名剛從美國回到台灣的王姓留學生正在進行居家檢疫，但沒想到卻找來朋友開轟趴，還好被管委會擋了下來，當時消息一出，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎就通罵「囂張」，並提醒大樓管委會，可以「自行訂定」相關規定來保障住戶安全。

請繼續往下閱讀...

陳時中日前前在記者會被問及此事，直言「在家開趴一個是不怕死、一個是不識相啦！」居家檢疫者這樣非常不識相，就是讓朋友陷入危險情況，這狀況我們會嚴禁，但如果是單獨「有限度拜訪」，我們不禁止，弄到開轟趴真的太過分了，我們將來會嚴厲處分！」

莊人祥表示，最近已更改居家檢疫通知書內文，針對不當拜訪或者有開趴寫進居家檢疫通知書裡，若有違規將會開罰。修正條文為，「與訪客從事近距離或群聚型之活動，將處居家檢疫20萬元、居家隔離30萬元罰鍰」，但該規定目前仍在簽核當中，且不溯及既往，遭陳時中痛罵的留學生逃過一劫。

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