美國航空已有「百名空服員確診」！5月僅1/4員工可飛　慘領最低工資

▲ 美國航空公司受到疫情衝擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國累計逾40萬人感染新冠肺炎（COVID-19），其中1.2萬人死亡。全球載客量最大的美國航空公司（American Airlines）空服員工會透露，大約有100名空服員檢測結果呈陽性。

代表2.7萬多名空服員的專業飛行協會（Association of Professional Flight，簡稱AFPA）寄給會員的信中披露此一數字，且美航已經同意提供口罩給值勤時希望使用的前線空服團隊成員，本周開始發放。

AFPA主席荷德里克（Julie Hedrick）7日表示，該協會1月以來持續推動公司為機組員提供個人防護裝備，「我們持續主張在每架飛機上為所有空服員提供個人防護裝備，在乘客與空服員間建立社交距離，機場加設紅外線熱像儀，並在有空服員確診後馬上通知。空服員是航空公司第一線人員，將醫療人員及物資運到重災區，因此需要得到相應的治療及保護。」

美航對此發表聲明，但不願直接評論，「客戶和團隊成員的安全是我們的首要任務。我們和疾病管制與預防中心（CDC）及公衛官員密切保持聯絡，協調一切必要的健康安全相關措施。在這個壓力重重的時期，我們將持續尋找各種方式來關心及保護我們的團隊。」

另一方面，AFPA另一封寄給會員的信函指出，由於航空公司計劃大幅減班，5月預料只會有1/4的空服員登機。美航集團執行長帕克（Doug Parker）上周也曾警告，許多員工未來幾個月只會拿到最低工資。

根據《新冠病毒紓困法案》（Coronavirus Relief Act），美國將為國內航空公司提供250億美元的補助，規定這家公司未來6個月內不得強制解雇任何員工。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。