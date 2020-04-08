幫助民眾抗疫！美國經銷商出售7輛超跑　收入將全數捐出　　

▲美國超跑經銷商Ash Crest Collection擁有許多精選超跑。（圖／翻攝自ashcrestcollection Instagram）

國際中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，許多民眾的生活都受到影響，美國一間超跑經銷商Ash Crest Collection決定出售一系列精選超跑，並將收入全數捐出，希望可以幫助受疫情影響的企業與家庭。

根據《The Drive》報導，超跑經銷商Ash Crest Collection位在美國印第安納州韋恩堡（Fort Wayne），老闆Austin Ash看見疫情對當地的衝擊，許多企業宣布停工，苦撐不下去的公司只好選擇裁員，導致失業民眾的生計間接受到威脅，他希望能盡點心力，幫助大家走出難關。

▲超跑的收入將全數捐出，幫助當地民眾防疫。（圖／翻攝自ashcrestcollection Instagram）

Austin Ash決定從倉庫中精選7輛超跑出售，他表示不會公布每輛超跑售價，希望有心幫忙的買家可以主動與他們報價，並強調7輛超跑的收入會全數捐給當地受疫情影響的企業與家庭。消息曝光不久，保時捷911 GT3、911GT2 RS皆已售出，其他5輛超跑還在等待善心買家。

目前美國確診病例突破40萬，死亡人數達到1.2萬，為全球累計確診病例數最多的國家。