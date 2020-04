日政府發言人菅義偉感激「台灣溫暖捐口罩」：一起加強合作！

▲菅義偉感謝台灣。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

總統蔡英文1日宣布,政府將捐贈1000萬片口罩給新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重的國家。日本內閣官房長官、政府發言人菅義偉今(8)日表示,台灣給予溫暖援助,他要對此表達感謝。

《每日新聞》報導,菅義偉今日出席記者會時,被問及有關台灣有意提供口罩,他有何想法。他說,台灣提供溫暖的協助,他對此傳達感激之情,將透過日台交流協會展開後續程序,「我們將加強與相關國家、地區的合作,對抗新冠病毒這個全人類共同的威脅。」

日媒還指出,祕魯上月宣布緊急狀態,台灣政府曾允許日籍乘客一同搭乘包機。此外,蔡英文本月7日也透過推特以日文發表貼文,寫下「給日本的大家,讓我們攜手打贏這場戰鬥,不論是地震還是颱風,我們都藉由台日合作克服困難,這也是為什麼我們會勝利,並再次與你們相遇!」

日本首相安倍晉三稍早也轉貼蔡英文推特貼文,感謝台灣的朋友,日本跟台灣要一起加油。他用中文寫道,「各位台灣的朋友們,對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持,我謹此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰,共同度過這個難關!日本台灣一起加油!」

日本の皆さんへ、



手を携えてこの闘いに勝ちましょう!

地震も、台風も、台日の協力で乗り越えてきました。

だからこそ、勝ってまた会いましょう!

We can win again!

We will meet again! pic.twitter.com/XLBgn9jIsQ