台灣1000萬口罩捐各國　《福斯》：嘲諷中國也提升國際形象

▲蔡英文發表敞廳談話，宣布向疫情嚴重國家捐贈總計1000萬個口罩。（圖／翻攝總統府直播）



記者吳美依／編譯

美國《福斯新聞》（Fox News）專文報導，儘管台灣長期被中國排除在世界衛生組織（WHO）等國際組織之外，但這一次應對新冠肺炎疫情成為典範，增加口罩產能以後，向世界各國捐贈1000萬個口罩，此舉不但是對中國的嘲諷，也大大提升國際形象。

台灣1日宣布，向美國、歐洲、中美洲、太平洋邦交國等疫情嚴重國家捐贈總計1000萬個口罩，也分享藥物、大數據檢疫系統。總統蔡英文（Tsai Ing-wen）說，「過去幾個月，我們看見世界各地醫療工作者無數勇敢、犧牲奉獻的行為。我們必須站出來合作，這也意味著分享經驗與資料，共同合作發展治療方法與疫苗。」

▲台灣可以幫忙（Taiwan can help）的運動在國際上吸引關注。（示意圖／記者屠惠剛攝）



「台灣可以幫忙」（Taiwan can help）的運動在國際上吸引關注，英國、荷蘭、波蘭、比利時紛紛發文致意，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在推特上提及台灣捐贈560萬個口罩，「我們真的非常感謝這個團結的行動。」

《福斯新聞》指出，中國現在正向各國販售防護裝備，試圖重塑全球領導者的形象，但台灣卻免費提供口罩，不僅是對於北京的嘲諷，也成功提升國際形象。北京一開始選擇淡化疫情嚴重性，導致世界各國蒙上陰影。但是，圍繞著中國的不確定性卻替台灣打開一扇門，讓台灣站上國際舞台，在鄰國失敗之處取得成功。

▲《福斯新聞》也舉出台灣各項措施，說明台灣防疫行動領先。圖為中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

報導中提到，由於台灣長期以來被中國阻止參加各種世界組織，必須自食其力，對抗許多不同公衛問題，但這次防疫工作上卻仍能走在領先地位。文中也舉例，台灣及早實施旅遊禁令，管制口罩生產與販賣，在透明度方面，設立統一的疫情指揮中心，每日召開簡報會提供最新疫情，努力教育民眾感染風險與預防措施。

《福斯新聞》指出，WHO助理總幹事艾沃德（Bruce Aylward）接受香港電台（RTHK）訪問，卻不斷逃避回答「台灣是否能夠加入WHO」，中途表示聽不見聲音、掛斷電話，最後才以「我們已經討論過中國了」做為回覆，被外界視為兩岸複雜關係影響國際組織的實例。

美國傳統基金會（The Heritage Foundation）資深外交研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez）說，「全世界努力對抗疫情之際，中國孤立台灣的行為適得其反。台北這次的防疫應對已經被視為典範。」

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