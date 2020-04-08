柯P喊口罩應1天1片　經長「順時中」：自曝假日電鍋蒸「省省用」

▲經濟部長沈榮津表示，國內口罩日均產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩實名制2.0明（9）日起放寬成人每14天領9片，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與國民黨立委質疑口罩應1天1片才夠用，經濟部長沈榮津回應表示，新加坡目前每人一周才發1片，還自曝他個人1片口罩連用好幾天，假日也用電鍋蒸用過的口罩，希望全民一起「省省用」。

立法院經濟委員會今天以「因應武漢肺炎疫情經濟部協助台灣服務業之各項紓困方案」，邀請經濟部長沈榮津、台水董事長胡南澤及台電總經理鍾炳利等列席報告並備詢，口罩供給、酷碰券等振興經濟做法仍備受外界關注。

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不過，口罩實名制放寬成人14天可領9片，被台北市長柯文哲質疑「假日就不呼吸了？」新北市長侯友宜也說應補足到10片，國民黨立委謝衣鳳質詢時也要求，應該讓大家每天上班都有1片口罩才夠用。

沈榮津回應表示，國內口罩本周日均產能已達1500萬片，相較「新加坡目前1人1週1片」，台灣已放寬至成人每二周有9片，自曝他也是一個口罩用好幾天，假日時比照衛福部長陳時中用電鍋乾蒸口罩，呼籲全民用正確方式消毒，大家一起「省省用」。

依據經濟部統計，口罩日產能最高可衝上1700萬片，但隨著疫情發展，醫護人員需要更多N95口罩，其所需的熔噴不織布是一般平面口罩的三倍，將配合疫情指揮中心調度，彈性調整生產量，經濟部也已徵用N95口罩每月達300萬片。