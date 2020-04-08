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危機入市！台灣IPO未來兩年觸底反彈　4大產業將成亮點

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▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎疫情使得全球經濟動盪，嘉威聯合會計師事務所今（8）日表示，從過去台股變化判斷，若新冠肺炎疫情下半年開始趨緩，預計在2021年第一季好轉，2023年恢復到原來的水準。

而疫情帶來全球需求下滑，中國大陸斷鏈，許多人會好奇是否掀起「反全球化」的風潮，嘉威聯合會計師事務所所長張宏尉認為，全球化在未來會以不同樣貌出現，以呼吸器、口罩為例，這次的疫情爆發使得許多國家原先依賴出口，導致疫情爆發時無法及時因應，所以未來無論糧食、民生用品、醫療設備等，將從成本考量轉為生存考量，改為國內生產、確保安全庫存。

請繼續往下閱讀...

而台灣的IPO（首次公開發行）預計2021年或者2022年才會觸底反彈，經濟低谷復原約2年，IPO準備期也需要2到5年時間，現階段是打造IPO體質的好時機。

而這場疫情之後，也挖掘出台灣的隱形冠軍、有四大產業具有亮點：首先台灣在防疫上有成，國際形象提升，進而帶動醫療相關設備及用品增加了外資的投資意願，建議相關企業可開始布局，掌握下一波資本市場契機。

其次，因為生活習慣改變因應而生的產業，例如線上通訊、線上遊戲等

三，在疫情影響造成生活型態改變，清潔抗菌產業也具發展潛力，以生產抗菌地墊、各類清潔器材的士潔為例去年首季的營業額3000萬元，但因為今年第一季受疫情影響，同期成長起碼一成到一成五以上，所以未來企業和家庭對於清潔消毒的器材購買力可望日益增加。

最後，這次防疫團體戰讓世界看到台灣，而各國自行生產所需要的食品加工、醫療器材、衛生用品等器材設備，未來可望由台灣接單，且MIT也將成為優勢，台灣的設備製造業也將後勢看漲。

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