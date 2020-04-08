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口罩產能衝1700萬片、N95新機月底上線　曾銘宗：政府應每日公開產能

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▲經濟部長沈榮津表示，國內口罩日均產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津表示，國內口罩日均產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩追追追！國民黨立委曾銘宗今（8）日要求政府公開徵用口罩每日產能及數量，經濟部長沈榮津回應表示，口罩日產能最高可衝上1700萬片，但隨著疫情發展，醫護人員需要更多N95口罩，其所需的熔噴不織布是一般平面口罩的三倍，將配合疫情指揮中心調度，彈性調整生產量。

立法院經濟委員會今天以「因應武漢肺炎疫情經濟部協助台灣服務業之各項紓困方案」，邀請經濟部長沈榮津、台水董事長胡南澤及台電總經理鍾炳利等列席報告並備詢，口罩供給、酷碰券等振興經濟做法仍備受外界關注。

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為配合防疫超前佈署，針對第一線醫護人員需求，經濟部向國內口罩業者徵用N95口罩，目前已有業者採購4台N95口罩機，預計本月底安裝上線，挹注國家徵用數量，每半個月可望達150萬片。

沈榮津表示，過去台灣的口罩日產量約188萬片，是口罩的進口國，但短短一、兩個月內，已經突破1300萬片日產量，連假過後日均產能已達1500萬片的水準。台灣行有餘力，以類似捐出一日所得的方式，用1000萬片口罩，支持其他國家的醫護人員，為全世界的防疫工作貢獻心力，也讓世界看到台灣製造的實力。

另一方面，口罩原料供應商也是口罩國家隊的關鍵角色。沈榮津指出，醫用口罩第2層可過濾病毒的「熔噴不織布」，先前被搶貨哄抬價格，目前國際行情已飆漲到原先的8至10倍。對於台灣有能力製造熔噴布的企業配合政府，優先把產能提供給國內使用，經濟部對廠商的協助感到「足感心」。

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