美非裔「染疫死亡」機率是其他種族5倍　專家：與社區環境有關

實習記者羅明輝／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例目前已經來到39.8萬例，死亡人數也超過1.2萬人，疫情相當嚴重。總統川普7日透露，研究人員分析全國各州相關疾病數據後，發現非裔群族在染病機率及死亡率方面，竟遠遠高出其他族群，公共衛生專家正著手展開社區研究，以查明原因，幫助非裔族群度過這次困境。

根據「美國有線電視新聞網」數據統計顯示，在路易斯安那州，非裔族群佔該州總人口32％，卻同時也佔該州肺炎死亡患者的70％；在密西根州和伊利諾州，非裔人口分別只佔了總人口的15％和14％，卻占了這2州確診病例的33%，甚至是總死亡人數的40%；至於芝加哥，非裔族群占了總人口的三分之一，但在患病死亡的人種中，非裔佔了高達72%。

芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）提到，非裔在芝加哥罹患肺炎，然後死亡的機率是其他人種的5倍，這情況讓人非常擔憂，「我們一直都在討論為什麼非裔社區的健康差異和壽命與其他社區差距懸殊，他們為何會更大的風險？我想，問題的癥結所在，就是他們沒有像其他地區一樣享有醫療保健服務，缺少了醫療保健，導致他們更容易迸發糖尿病、高血壓和心臟病等問題，更別說新冠肺炎了。」

▲ 芝加哥非裔罹患肺炎後死亡的機率，是其他人種的5倍 。（圖／路透）

密西根州最高醫療行政官員赫勒敦（Joneigh Khaldun）說明，病毒是不會挑選種族或階級來感染的，任何人都可能染病，非裔社區感染率之所以高，是因為這些社區位置相對邊緣，環境物資相對貧瘠，一旦疾病來臨就很容易大爆發。

美國知名傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）也表示，正因非裔和其他少數族裔社區中原本就存在著不少潛在的健康問題，再加上他們又比較常使用大眾交通工具，住宅又以擁擠、人口密度高的大型住宅為主，加上幾乎沒有提供他們在家上班的工作存在，因此成為感染對象的機會大幅增加，「讓人悲傷的是，我們目前實在一點忙都幫不上，只能盡力提供他們更好的醫療照顧，盡力去遏止情況加劇。」