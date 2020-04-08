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沙、俄本周談判油價先放話　除非美國加入否則不減產

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▲▼ OPEC,石油,。（圖／路透）

▲ OPEC+本周將舉行會議討論減產石油。（圖／路透）

記者梁世煌／綜合報導

儘管沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他的油國組織 ( OPEC)成員國有意重回談判桌，商討石油減產事宜，但這些產油國表示，除非美國及其他幾個非OPEC成員國也加入限產談判行列，否則不會在本周的談判中同意大幅削減原油產量，以重振近期因新冠軍炎疫情而重創的油價。

由於美國反壟斷法的限制，美國的石油生產商被禁止採取措施（減產）推高油價，這也使得美國至今未鬆口表示願意減產石油。

根據路透報導，由於各國紛紛推出高規格的防疫措施，導致全球航空用油及汽、柴油需求大減，統計顯示，現階段全球石油需求下滑了30%至每日3千萬桶。其中，光是法國周二公布的汽油消費量就降低80%。

請繼續往下閱讀...

目前各主要產油國正就減產議題進行討論。「OPEC+」将於本周四召開視訊會議，而G20在周二發布的一份聲明中也指出，OPEC+會議結束後，沙烏地阿拉作將在本周五主持G20能源部長視訊會議，討論的主題之一就是「緩解新冠病毒危機對全球能源市場的影響」。

不過，由於美國並未就此議題給予任何承諾或行動，未來各產油國能否同步減產仍有變數。雖然沙、俄兩國和其他OPEC成員國表示願意重返談判桌，但也強調同意減產的前提必須是美國及其他非OPEC成員國參與討論。伊朗石油部長尚甘尼7日就指出，美國和加拿大需要在決定減產方面發揮作用。

哥倫比亞大學全球能源政策中心主任、歐巴馬政府前官員Jason Bordoff更進一步指出，這一次OPEC+恐怕無法解決所臨的挑戰。「世界上只有部分，而非所有產油國有能力和意願限產石油」。

另外，路透也指出，OPEC+三年多來的限產政策形同幫助美國提升市場占有率，在這段期間美國頁岩油的產量不斷飆升，且帶動其全國石油產量提高至每天1300萬桶，反而成為全球最大產油國。
 

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