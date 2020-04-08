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力挺「抗疫」行動！　Twitter創辦人願捐300億跟進救援

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▲▼推特（Twitter）執行長多西（Jack Dorsey）帳號被駭。（圖／路透）

▲Twitter 執行長 Jack Dorsey。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

電子支付公司 Square 和 Twitter 的執行長 Jack Dorsey，他將價值10億美元（約新台幣300億元）的Square股票兌現，捐給自己的慈善事業Start Small LLC，支援新冠病毒（COVID-19）疫情的救援工作，若有剩餘資金將用來資助其他事業。

Dorsey 在 Twitter 上表示，在疫情結束之後，他將把錢捐給無條件基本收入（UBI）和女童健康及教育等事業。他表示自己持有的 Square 股票較 Twitter 的股票還多，因此選擇捐出 Square 股票，這些將會慢慢兌現。「這將可以幫助到我們想要幫助的人。」此外，Dorsey 還在 Twitter 附上了一個公開 Google Doc 文件連結，人們可以查看那些捐款流向哪些組織。

請繼續往下閱讀...


事實上，近期開始為了疫情而捐贈的大企業家還不少。亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）已表示，會向美國食品銀行捐贈1億美元（約新台幣30億元），資助疫情的救援工作；Facebook 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）夫婦也透過旗下的慈善組織「Chan Zuckerberg Initiative」捐款2500萬美元（約新台幣7.5億元），用來開發新冠病毒療法。

另外，比爾蓋茲也表示將投入數十億美元，用來研發疫苗對抗新冠病毒。


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