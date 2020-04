力挺「抗疫」行動！　Twitter創辦人願捐300億跟進救援

▲Twitter 執行長 Jack Dorsey。(圖/路透)

記者謝仁傑/綜合報導

電子支付公司 Square 和 Twitter 的執行長 Jack Dorsey,他將價值10億美元(約新台幣300億元)的Square股票兌現,捐給自己的慈善事業Start Small LLC,支援新冠病毒(COVID-19)疫情的救援工作,若有剩餘資金將用來資助其他事業。

Dorsey 在 Twitter 上表示,在疫情結束之後,他將把錢捐給無條件基本收入(UBI)和女童健康及教育等事業。他表示自己持有的 Square 股票較 Twitter 的股票還多,因此選擇捐出 Square 股票,這些將會慢慢兌現。「這將可以幫助到我們想要幫助的人。」此外,Dorsey 還在 Twitter 附上了一個公開 Google Doc 文件連結,人們可以查看那些捐款流向哪些組織。

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz