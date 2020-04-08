連續殺害10女！　美「沉睡殺人魔」囚房中突暴斃身亡

▲ 讓人聞之色變的「沉睡殺人魔」富蘭克林，被裁定10項一級謀殺罪名成立判處死刑。圖為2015年他出庭時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

曾在20年前先後殺害10名女性、被稱為「沉睡殺人魔」（Grim Sleeper）的美國加州清潔工法蘭克林（Lonnie Franklin），上（3）月28日被發現陳屍在聖昆廷監獄（St. Quentin State Prison）的囚房內。經警方初步驗屍，並未在法蘭克林身上找到任何外傷，詳細死因仍有待法醫解剖釐清。

根據《紐約時報》報導，獄方人員提到，28日晚間7點20分左右，當他們來到法蘭克林的囚房前面時，發現他倒臥在地上一動也不動，上前檢查才發現他已經死亡。由於他的身上並沒有任何受到創傷的跡象，加上聖昆監獄至今也沒有新冠肺炎病例存在，詳細死因還需要等待解剖來查明。

今年67歲的法蘭克林原本是一名清理垃圾的清潔工，他在1985年8月至1988年9月期間，陸續以槍殺或勒斃的方式殘忍殺害7名女子。沉寂了13年後，又在2002年3月至2007年1月間殺害3人，其中包含一名年僅15歲的少女。這些被害女性都是非裔、屬於低下階層，甚至不少是有毒癮的妓女。

警方認為，法蘭克林實際的受害者人數，應該多達25人，但卻始終缺乏明確證據，在經過數個月判決後，最終陪審團裁定法蘭克林10項一級謀殺罪名及1項謀殺未遂罪成立。儘管他在2016年8月就被判處死刑，不過卻遲遲沒有執行，就這樣一直延到2019年，加州州長紐松（Gavin Newsom）宣布該州正式暫停執行死刑，不少人仍持續等待法蘭克林處以死刑那天的到來，卻萬萬沒想到，這位昔日讓人聞風喪膽的「沉睡殺人魔」，如今卻突然間猝死在獄中。