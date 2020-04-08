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開發金獲利不如人　董事平均酬金竟拿千萬！辜仲瑩投資公司也有份

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開發金（圖／資料照）

▲ 開發金。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

開發金營運不盡理想，不僅股價跌至面額以下，連每股盈餘（EPS）也長期在1元之下，位居金控後段班。然而，根據證交所資料顯示，民國106、107年開發金平均每位董事酬金都超越千萬，對照國泰金控同期EPS分別達4.47元、3.95元，是開發金的數倍之多，但每位董事平均酬金反而低於開發金，更顯開發金分紅給董事的闊氣。

攤開開發金董事名單，持股最多的景匯投資，董事長就是辜仲瑩，指派了2席法人代表進入董事會。這屆的其他一般董事，包括基捷投資2席，國亨化學1席，以及開發金前總經理楊文鈞，加上3位獨立董事，一同為開發金把脈抓大方向，並督導經營團隊。

請繼續往下閱讀...

檢視開發金自從民國102年以來，每年的每股盈餘（EPS）從來沒有超過1元。賺得少，股民自然分得少，小股東也只能自認倒楣，選錯了股票，但若看到開發金董事領到的酬金，恐怕難以服氣。

以民國105年來說，開發金當年EPS只有0.4元，跟日盛金一同在金控股中墊底，但開發金每位董事酬金平均卻有800萬元入袋，反觀國泰金當年EPS3.79元，董事酬金平均只有782.7萬元。

若跟獲利相當的日盛金相比，人家董事酬金平均505.7萬，也領得比開發金少。更不用說，其他獲利優於開發金，但董事酬金平均低於開發金的，還包括合庫金、新光金、國票金。

▲▼ 金控董事酬金。（資料來源／公開資訊觀測站）

▲ 金控董事酬金。（資料來源／公開資訊觀測站）

再看106年跟107年也是，開發金EPS輸別人，但董事平均酬金卻不落人後，每年都是千萬元入袋，反觀合庫金、新光金、國票金，董事平均酬金都不到千萬，顯見開發金對董事的關愛。

投資理財，難免有賺有賠，股民也怨不得別人，但若公司經營績效不如同業，卻還厚待董事領高酬金，沒有賞罰分明，小股東恐怕難以服氣。

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