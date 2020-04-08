「患者講話到一半突倒下死了」！紐約台籍醫嘆：連一張病床都給不起…

▲紐約醫護人員的防護物資嚴重短缺，甚至必須跟親友商借，再加上沒時間休息，所以醫護人員非常容易感染病毒。（圖／翻攝自Calvin D. Sun臉書）

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美國總統川普5日在疫情簡報上表示，未來的一周將會非常艱難，新冠肺炎死亡案例恐怕將會達到「可怕的程度」。

本刊獨家專訪任職於紐約市醫院的急診醫師孫達志Calvin Sun，他說，身為第一線醫護人員，已提前經歷這恐怖的時刻，尤其是防護物資的缺乏、人手不足，都讓醫護體系已經崩潰。「在疫情爆發前，這些物資已經缺乏，如今我們要花費一些時間才能找到N95口罩和護目鏡。如果沒有這些，我們就必須冒險，在沒有防護的暴露狀態去照顧病人。」孫達志說，過去最糟糕的結果，頂多被傳染感冒或流感，但現在卻真實面臨生命危機。

隨著確診人數飆升，這段時間紐約的醫療人員普遍缺乏休息，免疫力更低，感染機率也更高，再加上沒有足夠的防護物資，讓很多醫護人員喪失生命。「現在我們必須靠私人捐贈，靠機構和自己的人脈、或親友提供口罩，讓我們有起碼的保護，但我真希望不必到這樣的地步，應該由政府或醫院提供。」

▲簡單的口罩、護目鏡都嚴重不足，更別說患者賴以為生的呼吸器。（圖／翻攝自Calvin D. Sun臉書）

根據紐約州政府健康網站一份發表於2015年11月的公開文件，以1918年西班牙流感的疫情規模，在最嚴重的6個星期間，光是紐約市就需要約9萬台呼吸器。但現在紐約市只有1萬台，有的還要花好幾個小時，才能送到需要的醫院。所以現在還缺8萬台，而我們現在新冠肺炎的疫情，已經逐步接近1918年西班牙流感，狀況非常嚴重。

醫護體系崩潰也讓狀況更糟，孫達志說，3月底時有個50歲的病人送到急診室，有腹瀉、腹痛的症狀，後來確診感染新冠肺炎，雖然他的血氧有點低，但是血壓、心跳、呼吸這些生命徵象都正常，照顧他的護士說他精神很好，當時我值班的時候，他已經在急診室等病床已經等了2天。

後來愈來愈多病患送來，我們人手不足了，突然間這位病人就心跳停止了，「明明10分鐘前，有人查看他狀況還好，但他講話講到一半，就倒下去死了！」孫達志說，當他的心電圖變成一直線時，自己跟同事衝過去搶救了1小時，孫達志是在場的唯一醫師，最後就由他宣佈死亡，通知他的家人。

「這不該是我們照顧病人的方式！」孫達志說，新冠病毒嚴重消耗了既有的醫療資源，他希望這位病人至少要擁有自己的病房，而不是窩在急診室裡，人來人往，誰都不認識，最後就在那邊孤零零死去。孫達志坦言，自己的情緒受到衝擊，尤其是親眼看到一個生命原本好好的，卻突然被病毒殺死了，實在難以想像。

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