Nike為醫務員產製防護面罩　注入Nike Air設計元素　

▲Nike最新設計的全罩式醫療面罩，為防疫貢獻一己之力。（圖／翻攝自Nike官網）

實習記者周茹焮／綜合報導

人氣運動品牌Nike在當地時間週二發布了新設計的全罩式面罩，使用品牌最具標誌​​性的Nike Air設計元素製成，為了提供醫療物資短缺的援助，Nike執行長於3月24日就宣布，正在進行設計面罩的工作，以幫助醫務人員度過這次的難關，為防疫貢獻一己之力。

據報導，Nike Air所產製的面罩類似於奧勒岡健康與科學大學的製作，唯一不同的是注入Nike獨有的技術，並且設計的目標不但是高性能，還能夠簡單產值出來，由Nike在俄勒岡州和密蘇里州的創新團隊及製造團隊創建，是一個經由三個部分就可組成的面罩，並透過九個步驟就可輕鬆生產。

對此，Nike新聞稿中表示，「目標不僅僅是生產一款功能強大的防護罩，而是能簡單生產。」這次面罩的原型測試人員都是由俄勒岡健康與科學大學的醫護人員所操辦，並且還會對面罩及其他產品進行原型製作。

此外，Nike製作團隊目前正在製作，為動力濾淨式呼吸防護（PAPR）頭盔開發新鏡片。第一批面罩和PAPR鏡片於4月3日，交付給俄勒岡健康與科學大學，這些設備會提供給奧勒岡州Nike總部附近的衛生機構。

除此之外，New Balance也投入製作面罩的行動，利用鞋類公司可用的材料產製口罩，例如鞋帶及其他相關的資源製作，同時，蘋果公司（Apple）CEO 庫克（Tim Cook）也在台灣時間週一宣布，所研發生產的全新防護面罩，致力於支持醫護人員對抗疫情活動，並且採購了超過2000萬個口罩，為醫務員設計、生產及運輸面罩。