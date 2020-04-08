EIA下修油價和產量預期　西德州原油大跌逾10%...今早強勢反彈5%

▲國際原油價格下跌。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

美國政府報告調降西德州原油和布蘭特原油價格預期，導致原油期貨週二（7日）交易價格逆轉收低，西德州原油期貨價格暴跌 2.45 美元或 9.4% 以上，收每桶 23.63 美元。布蘭特原油期貨價格下跌 1.18 美元或 3.6%，收每桶 31.87 美元。

美國能源資料協會 （EIA）週二公布《短期能源前景》報告，調降了 2020 年原油價格預期，預計美國今年原油日產量將減少47萬桶，需求將減少約130萬桶。

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EIA還將2020年全球石油需求增長預估下調560萬桶/日，至523萬桶/日，但預計美國和全球需求將在2021年出現反彈。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 認為，EIA 下修美國原油產量後，油價吐回漲幅，「因為這表明美國產量持續湧入一個供應過剩的市場。市場越來越預期，美國產量可能短期內會下降 20%，為此，EIA 將須再下修產量 100 萬桶。」

先前消息人士對《路透社》表示，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的全球主要產油國料將在周四的會議上同意減產，以提振油價，不過這將取決於美國是否加入。但美國能源部門聲明指出，不必等政府行動，國內產量已經在下降中了。

美國今年原油日產量料降至1,176萬桶，推翻了先前的產量增加預估。EIA預測，美國2021年原油日產量將減少73萬桶至1,103萬桶，而此前的預測為減少33萬桶。

截至今日中午12點04分，西德州原油期貨價格上漲 1.26 美元或近 5.33%，收每桶 24.89 美元。布蘭特原油6月交割價上漲 0.72 美元或 2.26% ，收每桶 32.59 美元。