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疫情衝擊消費意願！　電子支付交易量2月僅27.8億衰退逾2成

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▲▼電子支付。（圖／達志影像）

▲根據金管會銀行局統計，到今年2月底為止，電子支付使用人數達751萬人。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布電子支付機構最新業務表現，到今（2020）年2月底為止，電子支付使用人數增至751萬人，不過2月交易金額27.8億元卻較上月衰退逾2成，主要是受到疫情影響，超商等實體店面的電支交易量減少，且天數較1月少所致。

根據金管會銀行局統計，截至今年2月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約751萬人，較上年同期增加273萬人，成長57.11%。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，2020年2月當月代理收付實質交易款項金額約27.8億元，較上年同期減少5.6億元，年減16.81%；2月當月收受儲值款項金額約41.8億元，較上年同期大幅成長259.54%。

近年來電子支付興起，不過也難逃疫情波及，2月交易金額較上月衰退逾2成，銀行局官員分析，主要是1月業者在過年期間推出促銷活動，2月恢復正常，且天數較少，加上疫情影響下，超商等實體店面的電支交易量也跟著減少，以及許多學校延後開學，使得學費繳納遞延。

另從使用人數來看，LINE Pay一卡通以216.2萬人奪下冠軍寶座，緊追在後的是街口支付（198.2萬人），第三名則為玉山銀行（113.9萬人）；至於收付交易部分，街口支付以13億元排名第一，而玉山銀行、LINE Pay一卡通則名列第二、三，金額分別來到8.7億元、2.9億元。

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