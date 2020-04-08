口罩明天開放寄出國　申請網址底加「流程一次看」

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部政務次長王美花今（8）日表示，國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親，於輸出許可證有效期限內，同一寄件人以寄送30片口罩為上限，國貿局公佈申請網址及寄送流程，以滿足防疫需求。

為照顧在國外工作或就業的我國國人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片；寄件人每2個月最多也可寄送30片。

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王美花也提醒，寄送出國的口罩數量，無論寄件或是收件者，二個月最多就是30片，如果超出規定額度被查獲，將會有刑責「很重的處罰」，但布口罩、口罩套不在規定之列。

▲政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親，經濟部國貿局提供寄送流程圖供民眾參考。（圖／經濟部提供）

經濟部國貿局表示，想要寄口罩到國外的民眾，要記得先上專屬網站申請輸出許可證後，向郵局或快遞公司交寄貨品，申請及寄送流程如下：

一、 登入系統：4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站https://emaskep.trade.gov.tw

二、 輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

三、 身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

四、 核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即時簡訊通知申請人。

官員表示，民眾申請後，系統檢核申請資格及數量後，以簡訊通知申請結果。符合者傳送輸出許可證號碼；不符合者，傳送不符合原因。獲得輸出許可證後，民眾可洽郵局或快遞公司辦理。

在郵局辦理部分，寄件人將貨品交寄各地郵局，應告知輸出許可證號碼或身分證統一編號，各地郵局人員登入本局「口罩輸出許可證申請系統」查驗屬實後，將列印輸出許可證標籤黏貼於郵包上。