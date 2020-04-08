　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

口罩明天開放寄出國　申請網址底加「流程一次看」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部政務次長王美花今（8）日表示，國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親，於輸出許可證有效期限內，同一寄件人以寄送30片口罩為上限，國貿局公佈申請網址及寄送流程，以滿足防疫需求。

為照顧在國外工作或就業的我國國人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片；寄件人每2個月最多也可寄送30片。

請繼續往下閱讀...

王美花也提醒，寄送出國的口罩數量，無論寄件或是收件者，二個月最多就是30片，如果超出規定額度被查獲，將會有刑責「很重的處罰」，但布口罩、口罩套不在規定之列。

▲政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親，經濟部國貿局提供寄送流程圖供民眾參考。（圖／經濟部提供）

▲政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二等親，經濟部國貿局提供寄送流程圖供民眾參考。（圖／經濟部提供）

經濟部國貿局表示，想要寄口罩到國外的民眾，要記得先上專屬網站申請輸出許可證後，向郵局或快遞公司交寄貨品，申請及寄送流程如下：

一、 登入系統：4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站https://emaskep.trade.gov.tw

二、 輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

三、 身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

四、 核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即時簡訊通知申請人。

官員表示，民眾申請後，系統檢核申請資格及數量後，以簡訊通知申請結果。符合者傳送輸出許可證號碼；不符合者，傳送不符合原因。獲得輸出許可證後，民眾可洽郵局或快遞公司辦理。

在郵局辦理部分，寄件人將貨品交寄各地郵局，應告知輸出許可證號碼或身分證統一編號，各地郵局人員登入本局「口罩輸出許可證申請系統」查驗屬實後，將列印輸出許可證標籤黏貼於郵包上。

ET快訊
iPhone12售價曝光！4款機型規格釋出　瀏海要「動刀」了
女騎士問「工作沒戴口罩？」　加油站工讀生秒回：我確診..下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

發現金振興經濟？沈榮津：酷碰券更能帶動四倍消費效果

國營事業土地及不動產租金擬調降二成　經濟部長回應了

補助地方清淤經費10億元　水利署：四月底前完成防洪安檢

加碼紓困挺勞工 經濟部：補助每月薪資上限2萬元

防疫拉長戰線　小七「一站購足夜市美食」搶攻團購商機

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

酷碰券衝內需　沈榮津：可望帶動四倍消費、上看千億元商機

1988專線紓困奏效　沈榮津：老字號餐廳首借2000萬周轉金免歇業

企業紓困射三箭　經濟部：加碼2000億元協助中大型融資

酷碰券限制電商、超商不能用　經濟部挨轟「這些商家是行動支付用量最大者」

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

EIA下修油價和產量預期　西德州原油大跌逾10%...今早強勢反彈5%

最有錢／疫情末日感來襲 亂象叢生？搶糧搶油搶現金

疫情衝擊消費意願！　電子支付交易量2月僅27.8億衰退逾2成

口罩明天開放寄出國　申請網址底加「流程一次看」

謝金河：金融市場恐慌景象已顯著改善　美國守住川普馬其諾防線機率很高

亞股早盤顯疲態！漲跌互見　僅台股呈現抗跌走勢

無薪假一周內暴增62家、823人　住宿餐飲、旅行社為最多

金寶5月啟動防疫產線　月產口罩200萬片、1000套呼吸機

貿聯完成Speedy股權收購案　正式認列營收獲利

1.5兆救經濟　勞動部紓困2.0一張表看懂！

「患者講話到一半突倒下死了」！紐約台籍醫嘆：連一張病床都給不起…

小琉球浮潛客雙腳狠踩海龜　海巡怒：海龜我們在罩的，一個都別想跑！

影／蔡英文首次開箱「史上最強軍聞社」　官兵無形「傢伙」曝光

緊急狀態第一天JR東日本照開　安倍才說待在家…上班族繼續通勤

闖紅燈翁斑馬線上遭撞亡　女騎士判4月還要賠償36萬元

酸中央無法1天1口罩？柯文哲：這是懇求

鞏固中印邊疆運補　川藏鐵路拉林段47條隧道貫通、2021年通車

疫情當前重披醫生袍！　24歲正妹脫掉后冠回醫院第一線救人

遭媽媽男友性侵3年…她崩潰「重複洗私處、胸部」！母護枕邊人裝沒事

一年賣出999座101高度！匠土司一週年生日媽祖級女神來祝賀　Fred端出鴨肝牛排寶盒被秒殺

財經熱門新聞

十年獲利一次提列全燒光　嚴陳莉蓮止血裕隆內幕

1.5兆紓困！低薪族領3萬　百萬人受惠

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

股災疫起蒸發2445億　國泰蔡家損失540億成重災區

開發金股價淪落至金控股最差！獲利長年墊底　股民誤信辜仲瑩套牢16年

即／美股連2天反彈　道瓊漲800點

台酒OMAR　世界威士忌大賽2款分類冠軍

疫情爆發後首見國銀大陸踩雷2.6億

郭台銘牽線促成　鴻海威州廠規劃將生產呼吸器

五一勞動節連假是否取消？　勞動部長許銘春：不排除延後

1.5兆救經濟　勞動部紓困2.0一張表看懂！

史上首見！疫情下國人前2月刷卡額衰退

金寶5月啟動口罩產線　月產200萬片

發現金振興經濟？沈榮津：酷碰券更能帶動四倍消費效果

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎快篩試劑　15分鐘測病毒

新冠肺炎快篩試劑　15分鐘測病毒

新冠肺炎疫情在全球仍持續延燒，而台灣在新冠肺炎篩檢的部分有新突破，國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所共同合作，利用過去抗SARS病毒抗體做為基礎，挑選出可以辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的抗體，並投入新冠病毒快篩試劑的開發工作。

前紅雀世界冠軍成員將當醫生抗疫

前紅雀世界冠軍成員將當醫生抗疫

交通部寒冬送暖　十張圖看懂補助

交通部寒冬送暖　十張圖看懂補助

男搭火車作勢吐口水喊「我有傳染病」

男搭火車作勢吐口水喊「我有傳染病」

傳奇教頭相信義大利能戰勝疫情

傳奇教頭相信義大利能戰勝疫情

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎經濟部沈榮津口罩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面