白宮顧問1月就警告疫情大爆發！川普：我1、2天前才看到

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）於1月29日、2月23日在政府內部備忘錄警告，中國的新冠肺炎可能演變成「全面爆發的傳染疾病」，當時遭到忽視，如今被視為先見之明，他也在防疫行動中受到重用。但是，總統川普7日被問及此事時說，他「1、2天前」才看到這些警告。

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）1、2月都曾針對新冠肺炎疫情發出警告，文件於6日曝光。（圖／路透）



根據《華盛頓郵報》，納瓦洛1月29日以「針對中國實施旅遊禁令？」為標題，在提報國安委員會的備忘錄中警告疫情。儘管政府之後採納意見，但白宮官員當時大多認為只是危言聳聽，川普也淡化疫情威脅。

納瓦洛2月23日直接向川普呈報備忘錄，警告疫情大流行風險上升，也更具體地提出防範建議，爭取30億美元經費，採買防護裝備，開發疫苗、檢測體系和治療方法，「在這屆政府中，我們承擔適當風險來保護大眾……一場全面爆發的傳染疾病。」

▲美國白宮貿易顧問納瓦洛（左2）在防疫行動中受到重用，與總統川普、財政部長梅努欽（Stephen Mnuchin，右2）、國家過敏和傳染病研究所所長弗契（Anthony Fauci，右1）一同出席記者會。（圖／路透）

納瓦洛被視為保護主義的鷹派代表，在白宮經濟團隊中一直處於邊緣地帶，但他如今成為擁有先見之明的官員，受到川普信任與重用，不但時常出現在橢圓形辦公室與記者會上，也被賦予《國防生產法》協調員的合法權力。

納瓦洛的備忘錄6日曝光，引發討論。但據CNN報導，川普7日表示，他直到「1、2天前」才看見這些疫情警告，被問及一開始為何淡化疫情威脅時回應，「我不會走出去，然後開始大叫『這是有可能發生的！』我是這個國家的啦啦隊長，我不想要製造混亂和恐慌。」

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